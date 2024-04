Il Paradiso delle signore 8, anticipazioni trame dal 22 al 26 aprile 2024

Il Paradiso delle signore 8 torna, nella settimana che va da lunedì 22 a venerdì 26 aprile 2024, con nuove trame e nuovi intrighi. Le puntate in onda questa volta saranno soltanto quattro e non cinque come d'abitudine: giovedì 25 aprile, in occasione della festa della Liberazione, andrà in onda una puntata più lunga de La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo.

Le trame dal 22 al 26 aprile

Lunedì 22 aprile : Le accuse contro Matteo sono state ritirate e lui può uscire di prigione. Finalmente riabbraccia Maria e le propone di partire insieme per Parigi. Elvira si riappacifica con Salvo e riceve un anello di fidanzamento da Tullio. Marcello rassegna le dimissioni come amministratore del patrimonio di Adelaide.

Martedì 23 aprile : Marcello comunica a Vittorio che non gestisce più le quote di Adelaide del Paradiso. Matteo e Maria informano Ciro della loro decisione di partire insieme per Parigi. Elvira discute col padre per la rottura del suo fidanzamento con Tullio e Salvo lo scopre in quel momento. Tancredi freme di rabbia per la riappacificazione di Matilde con Vittorio .

Mercoledì 24 aprile : Umberto si offre di amministrare il patrimonio di Adelaide sotto gli occhi di Flora che è sempre più insospettita dall'atteggiamento di Guarnieri. Elvira si è trasferita a casa delle ragazze in attesa che si calmino le acque con il padre. Vittorio e Matilde iniziano a cercare una casa tutta per loro. Marta si chiarisce con Matilde.

Venerdì 26 aprile: Marcello chiede aiuto a Flora per smascherare Umberto e lei trova una prova che potrebbe essere decisiva. Vito scopre del fidanzamento di Maria con Matteo e le dice addio una volta per tutte. Nel frattempo, Ciro comprende che non può più opporsi alle decisioni di Maria. Elvira si scontra nuovamente con il padre.

La soap viene trasmessa alle 16:00 su Rai 1 ed è visibile in streaming, in contemporanea oppure on demand, su RaiPlay.