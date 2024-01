Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 1° febbraio: Maria conforta Matteo dopo la verità dei medici

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, giovedì 1° febbraio 2024, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 31 gennaio

La salute di Silvana ha gettato Matteo nello sconforto. Mentre lui decide di non partire più, la madre fa una precisa richiesta a Marcello per il futuro. Elvira propone a Delia di partecipare con Salvo alla gara di ballo, mentre Umberto e Flora sembrano ormai ai ferri corti. Marta vorrebbe procedere spedita con il progetto della casa-famiglia ma l'intervento di Aida Belloni glielo impedisce.

Anticipazioni del 1° febbraio: anche Agata può usare la minigonna

Al Paradiso è in atto la nuova strategia di Vittorio per contrastare il calo di clienti abituali dopo l'arrivo delle ultime, rivoluzionarie tendenze.

A proposito di ultima moda: finalmente Ciro si convince a dare il permesso ad Agata di indossare la minigonna e a Casa Puglisi torna il sereno.

Tancredi interviene nella lite tra Umberto e Flora nell'episodio di giovedì

Dopo aver saputo dei contrasti tra Flora e Umberto, Tancredi cerca di mediare tra i due, suggerendo a Guarnieri di avere una maggiore attenzione nei confronti della Gentile. Marta, invece, fa un ultimo, disperato tentativo per convincere la Belloni di quanto sia importante il progetto casa-famiglia.

Nel prossimo episodio Matteo corre da Maria

Intanto, si scoprono le vere condizioni di salute di Silvana; Matteo, però, nasconde la verità alla madre e nel frattempo cerca conforto in Maria.