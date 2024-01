Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 31 gennaio: Matteo non parte più, ancora liti per Flora e Umberto

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, mercoledì 31 gennaio 2024, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 30 gennaio

Elvira provoca un nuovo dolore a Salvo quando rifiuta il suo invito a iscriversi in coppia alla gara di ballo: qualcuno è stato più veloce di lui. Tra Umberto e Flora si consuma l'ennesima lite, questa volta per colpa del poco tatto di lui nell'esprimere riserve sui nuovi bozzetti della stilista. Mentre Marta incontra ancora difficoltà per la casa-famiglia, Matteo si ritrova a fare i conti con la salute compromessa di sua madre.

Anticipazioni del 31 gennaio: Silvana fa una precisa richiesta a Marcello

Matteo decide di non partire più e di restare accanto alla madre.

Maria viene a sapere del malore di Silvana e si preoccupa molto. La madre di Matteo, nel frattempo, ha capito di stare davvero male e fa una richiesta a Marcello.

Marta chiede aiuto a Vittorio nell'episodio di mercoledì

Aida Belloni, rappresentante del comitato di quartiere, che dovrebbe ospitare la casa-famiglia, ha deciso di contrastare il progetto di Marta, che decide di chiedere consiglio a Vittorio sul da farsi.

Nel prossimo episodio feroce lite tra Flora e Umberto

Elvira propone a Delia di gareggiare con Salvo al posto suo. Umberto continua a essere contrario alle idee di Flora e i due si scontrano.