Il Paradiso delle signore 6 anticipazioni 15 settembre 2021: Tina finisce nell'obiettivo di Vittorio...

Il Paradiso delle signore 6 torna domani, mercoledì 15 settembre 2021, su Rai1 alle 15:55 con la nuova puntata. Nelle anticipazioni, il ritorno di Tina al Paradiso viene catturato dall'obiettivo di Vittorio.

Il ritorno di Tina porta una ventata di gioia in famiglia e Agnese la presenta subito ad Armando che ha già sentito tanto parlare di lei. Poi la giovane Amato riabbraccia le sue amiche e finisce per caso nell'obiettivo di Vittorio intento a realizzare gli ultimi scatti alle modelle per il lancio della nuova collezione. Ludovica non vuole lasciarsi intimorire da Adelaide e decide che al prossimo evento al Circolo si presenterà con Marcello.

Il paradiso delle signore torna in onda dal lunedì al venerdì su Rai1 con la nuova stagione, tutti i giorni alle 15:55. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare gli episodi delle passate stagioni grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.