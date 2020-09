Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 30 settembre 2020: Federico dice addio a Roberta?

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 mercoledì 30 settembre 2020 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni sembrano portatrici di una rottura: quella tra Federico e Roberta.

Dopo aver scoperto che anche Silvia ha tradito Luciano, Federico li affronta entrambi e Clelia, che si sente coinvolta per quello che sta accadendo a casa Cattaneo, ha un crollo emotivo. La vera doccia fredda, però, arriva per Roberta: ormai completamente disilluso sull'amore, Federico decide di lasciarla. La rottura sarà definitiva? Marta sembra disposta a tutto, pur di avere con sé la piccola Anna, mentre Vittorio incontra la madre naturale che conferma di non volerla tenere. Al Paradiso, intanto, si lavora per lanci are al più presto la linea bambino.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 30 settembre 2020 alle 15:55.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.

Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi.