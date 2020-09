Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 29 settembre 2020: Marta e Vittorio incontrano la madre di Anna

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 martedì 29 settembre 2020 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni annunciano qualcosa che lascia di sasso Marta e Vittorio: si è rifatta viva la mamma della piccola Anna!

Don Saverio annuncia ai Conti che la madre della piccola Anna è stata trovata e possono finalmente incontrarla. Salvatore e Marcello si interrogano su come possano incrementare i loro guadagni e intuiscono che per risollevare i conti della caffetteria ci vuole un'idea forte; in loro aiuto, arriverà Laura. Intanto Marta e Vittorio incontrano Daniela, la madre naturale di An na, che si mostra risoluta nel non voler tenere la bambina. Nel frattempo Clelia ha chiarito la sua posizione con Federico circa il legame tra lei e il ragioniere; il ragazzo continua a portare rancore al padre per il suo tradimento quando, per caso, c apisce che anche Silvia ha tradito Luciano...

