Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 28 ottobre 2020: Roberta scopre il piccolo segreto di Marcello

Nelle anticipazioni della nuova puntata de Il paradiso delle signore 5, in onda mercoledì 28 ottobre 2020 su Rai1 alle 15:55, Roberta scopre cosa ha fatto la sera prima il suo Marcello.

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 mercoledì 28 ottobre 2020 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni fanno già tremare Marcello, mentre zia Ernesta potrebbe rivelarsi un ostacolo più complesso del previsto per i piani di Luciano.

Roberta scopre che Marcello è uscito con Salvatore e due ragazze straniere. Luciano ha deciso di trovarsi un'altra sistemazione e informa Silvia che non tornerà a dormire, ma la zia Ernesta con una scusa tenterà di trattenerlo. Serena si lega sempre di più allo zio Vittorio mentre Beatrice è ancora reticente ad accettare il suo aiuto. Laura si avvicina molto a Salvatore che però non ha dimenticato del tutto Gabriella.

Trovate qui le anticipazioni della puntata in onda oggi, 27 ottobre 2020.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 28 ottobre 2020 alle 15:55.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.