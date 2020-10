Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 27 ottobre 2020: Stefania sarà la nuova Venere?

Nelle anticipazioni della nuova puntata de Il paradiso delle signore 5, in onda martedì 27 ottobre 2020 su Rai1 alle 15:55, Stefania continua a sognare in grande.

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 martedì 27 ottobre 2020 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni ci riportano a casa Cattaneo, dove Silvia trova una confidente in zia Ernesta e Stefania fa sogni da Venere.

L'incontro che Laura e Salvatore hanno avuto con la Contessa di Sant'Erasmo sulla fornitura di pasticceria al Circolo è s tato positivo e ora in caffetteria si sogna in grande. A casa Cattaneo, Silvia confessa alla zia Ernesta che lei e il marito si stanno separando mentre Stefania esplicita la sua volontà di diventare una Venere. Salvatore dà appuntamento a una sua vecchia fiamma e coinvolge Marcello in un'uscita a quattro che rischia di metterlo nei guai con Roberta.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 27 ottobre 2020 alle 15:55.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.