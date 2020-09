Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 24 settembre 2020: Adelaide sta chiedendo aiuto a Umberto

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 giovedì 24 settembre 2020 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Dalle anticipazioni suona forte e chiara la richiesta d'aiuto che porterà il Guarnieri fin negli Stati Uniti.

Umberto infatti ha tra le mani la cartolina di Adelaide. Guardandola si accorge che il timbro postale ha qualcosa di strano. Rilegge con attenzione il testo. Grazie a questo secondo sguardo si rende conto che tra le righe c'è una richiesta di aiuto della Contessa: decide così di partire per New York, tenendolo però nascosto a tutti tranne che a Riccardo.

Luciano rivede Clelia per la prima volta dopo la loro discussione: la capo-commessa promette al suo amato che non ci saranno più segreti e bugie.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 24 settembre 2020 alle 15:55.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.

