Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 22 ottobre 2020: Marta parte per New York, è un addio?

Nelle anticipazioni della nuova puntata de Il paradiso delle signore 5, in onda giovedì 22 ottobre 2020 su Rai1 alle 15:55, Marta si appresta a partire per gli Stati Uniti, ma sarà per sempre?

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 giovedì 22 ottobre 2020 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni ci portano sempre più vicini al momento della separazione tra Marta e Vittorio.

Ultimo risveglio nella sua casa per Marta, che si appresta ad una giornata di saluti a tutti i cari amici del Paradiso delle Signore. Per amore di Agnese, Armando decide di togliersi la fede che porta al collo ma, arrivato al lavoro, Rocco se ne accorge e pensando che l'abbia persa in magazzino, invita i colleghi a setacciarne ogni angolo, scatenando così un piccolo caso.

Salvatore riuscirà a farsi perdonare da Laura dopo quanto successo al Circolo?

Qui le anticipazioni della puntata in onda oggi.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 22 ottobre 2020 alle 15:55.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.