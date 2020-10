Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 21 ottobre 2020: Luciano cerca di ingannare la zia Ernesta

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 mercoledì 21 ottobre 2020 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni mostrano i tentativi di Luciano per ingannare la zia Ernesta rispetto al suo matrimonio ormai finito.

Per Marta non sarà facile partire per gli Stati Uniti a cuor leggero sapendo di lasciare Vittorio per alcuni mesi. Luciano si sforza di simulare il matrimonio perfetto davanti alla zia Ernesta e a Stefania, impaziente di conoscere il Paradiso. Quando arriva nel grande magazzino accompagnata da Silvia, la ragazza è subito attratta da quel mondo e resta incantata dai modelli della nuova collezione creati da Gabriella.

Qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 21 ottobre 2020 alle 15:55.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.