Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 20 ottobre 2020: arriva zia Ernesta e Marta vola a New York

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 martedì 20 ottobre 2020 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni parlano dell'arrivo di zia Ernesta, ma anche della partenza di Marta.

Marta comunica alla zia che il marito, a sorpresa, le ha fatto trovare il biglietto dell'aereo per New York, e quindi andrà a vivere per qualche tempo negli Stati Uniti.

A casa Cattaneo invece fa il suo ingresso la zia Ernesta, con lei c'è anche la figlia di un cugino, Stefania Colombo, segretamente innamorata di Federico e appassionata di moda. Luciano, contrariamente a quanto annunciato in precedenza, su consiglio di Clelia e del figlio, decide di rimandare il suo trasloco...

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 20 ottobre 2020 alle 15:55.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.