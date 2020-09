Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 18 settembre 2020: Umberto scopre il terribile segreto di Ravasi

Il paradiso delle signore torna su Rai1 venerdì 18 settembre 2020 con una nuova puntata alle 15:55. Le anticipazioni promettono terremoti emotivi e non solo: mesossi sulle tracce di Adelaide, ancora introvabile, Umberto scopre finalmente cosa sta nascondendo Ravasi.

Marta si sveglia dopo aver sognato di poter tenere con sé la piccola Anna per sempre e il pensiero che la madre vera possa tornare a riprendersela la rende triste. Umberto e Riccardo scoprono che Ravasi è già sposato con una donna americana, mentre Adelaide continua a non dare segni. Roberta decide di accettare i biglietti per l'Expo che Federico, grazie a Vittorio, ha pro curato per entrambi e di chiarire la sua situazione sentimentale, ma dovrà allontanare Marcello definitivamente.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 18 settembre 2020 alle 15:55.



