Il Paradiso delle signore 4, anticipazioni 9 aprile 2020: Adelaide davvero decisa a sposare Ravasi?

Nella nuova puntata de Il paradiso delle signore 4, in onda giovedì 9 aprile 2020 su Rai1 alle 15:40, Adelaide sembra ancora intenzionata a sposare Ravasi ma con meno convinzione: anticipazioni.

Il paradiso delle signore 4 torna con la puntata di giovedì 9 aprile 2020 su Rai1. Le anticipazioni vedono Adelaide sempre intenzionata a sposare Ravasi ma meno convinta di prima.

Nonostante la notte d'amore passata con Umberto, Adelaide è pronta a sposare Ravasi. Umberto invece sembra deciso a non partecipare al matrimonio, ma qualcuno gli fa cambiare idea.

Il paradiso delle signore tornerà con una nuova puntata il 9 aprile 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche i vecchi episodi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra. Le repliche della soap RAI vanno in onda ogni sabato pomeriggio su Rai Premium. Trovate qui le anticipazioni relative all'episodio in onda oggi, 8 aprile 2020.