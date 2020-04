Il paradiso delle signore 4, anticipazioni 8 aprile 2020: Roberta fa una confessione shock a Federico

Il paradiso delle signore 4 torna con la puntata di mercoledì 8 aprile 2020 su Rai1. Le anticipazioni vedono Roberta prendere una cruciale decisione: confesserà a Federico qualcosa che non gli piacerà affatto.

Marcello informa Roberta che Federico potrebbe aver intuito che tra loro due c'è stato qualcosa in sua assenza; al momento di congedarsi dal fidanzato, la ragazza cede e gli confessa del bacio con il giovane Barbieri. Federico la lascia freddamente senza spiegazioni e parte per la Svizzera.

Angela, temendo di non essere all'altezza della situazione, decide di non partecipare alle nozze della Contessa ma Riccardo cerca di farle cambiare idea.

Il paradiso delle signore tornerà con una nuova puntata l'8 aprilìe 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche i vecchi episodi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra. Le repliche della soap RAI vanno in onda ogni sabato pomeriggio su Rai Premium. Trovate qui le anticipazioni relative all'episodio in onda oggi, 7 aprile 2020.