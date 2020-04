Il paradiso delle signore 4, anticipazioni 7 aprile 2020: Federico nutre dubbi sulla fedeltà di Roberta

Il paradiso delle signore 4 torna con la puntata di martedì 7 aprile 2020 su Rai1. Le anticipazioni ci restituiscono tutta l'inquietudine di Federico e il suo timore che Roberta stia nascondendo qualcosa.

La rottura tra Salvatore e Gabriella rischia di avere strascichi pesanti anche sul lavoro. Laura ha accettato l'incarico, arrivato da Vittorio, di confezionare cento uova di cioccolata da regalare alle clienti del Paradiso prima di Pasqua: in cuor suo non è sicura di riuscire a farcela ma per fortuna riceve un aiuto insperato. Federico intanto, alla vigilia della partenza per la Svizzera, comincia a nutrire forti dubbi sulla fedeltà di Roberta.

Il paradiso delle signore tornerà con una nuova puntata il 7 aprilìe 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche i vecchi episodi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra. Le repliche della soap RAI vanno in onda ogni sabato pomeriggio su Rai Premium. Trovate qui le anticipazioni relative all'episodio in onda oggi, 6 aprile 2020.