Il Paradiso delle signore 4, anticipazioni 27 maggio 2020: Nicoletta rassegnata all'uscita di scena?

Nella puntata de Il paradiso delle signore 4 in onda mercoledì 27 maggio 2020 su Rai1 alle 15:40 in replica Nicoletta sembra rassegnata al trasferimento: anticipazioni.

Il paradiso delle signore 4 torna su Rai1, mercoledì 27 maggio 2020, con le repliche delle vecchie puntate. Nelle anticipazioni Nicoletta sembra ormai rassegnata a dover seguire il marito.

Silvia ha iniziato a riempire dei bauli in vista del trasferimento a Bari della figlia, che sta fingendo con tutti di aver accettato l'idea di partire con Cesare. In caffetteria, intanto, la signora Anita annuncia a Salvatore che per motivi familiari dovrà assentarsi dal lavoro per un po' di tempo e Marcello si propone come nuovo cameriere. Irene sospetta che Rocco sia analfabeta e cerca di metterlo in difficoltà di fronte alle colleghe, ma Armando corre in suo aiuto.

Il paradiso delle signore tornerà con la puntata del 27 maggio 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.

Ricordiamo che a partire da martedì 28 aprile Rai1 sta mandando in onda le repliche del Paradiso in quanto le riprese della stagione 4 sono state interrotte per tutelare la salute di attori e tecnici in questo particolare momento. Gli episodi della stagione 5 dovrebbero arrivare in autunno.