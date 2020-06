Il Paradiso delle signore 4, anticipazioni 25 giugno 2020: Angela minacciata da Ludovica

Nella puntata de Il paradiso delle signore 4 in onda giovedì 25 giugno 2020 su Rai1 alle 15:40 Angela viene minacciata da Ludovica per via di Riccardo: anticipazioni.

Il paradiso delle signore 4 torna su Rai1, giovedì 25 giugno 2020, con le repliche delle vecchie puntate. Nelle anticipazioni Angela viene minacciata da Ludovica.

A casa Cattaneo, Silvia apprende dal marito che la Calligaris si tratterrà ancora a Milano per sostituire la Molinari. Agnese esprime ad Armando le sue perplessità sul giovane Barbieri e lui le promette di prendere informazioni sul suo conto. Al Circolo, Ludovica mette in guardia Angela dopo aver notato una certa confidenza tra lei e Riccardo mentre Silvia, gelosa, si presenta al Paradiso dove chiede ad Agnese di controllare i movimenti di Clelia.

Il paradiso delle signore tornerà con la puntata del 25 giugno 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.

Ricordiamo che a partire da martedì 28 aprile Rai1 sta mandando in onda le repliche del Paradiso in quanto le riprese della stagione 4 sono state interrotte per tutelare la salute di attori e tecnici in questo particolare momento. Come annunciato, però, le riprese della soap riprenderanno il prossimo 30 giugno e presto Il Paradiso delle signore tornerà su Rai1 con le nuove puntate.