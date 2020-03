Il paradiso delle signore 4, anticipazioni 20 marzo 2020: Luciano e Clelia travolti dai propri sentimenti

Il paradiso delle signore 4 torna con la puntata di venerdì 20 marzo 2020 su Rai1. Le anticipazioni puntano i riflettori su Luciano e Clelia, forse decisi finalmente a concedersi una chance.

Le analisi provenienti dalla Svizzera confermano a Vittorio che Marta non potrà mai avere figli. Luciano, a malincuore, dice a Clelia che non potrà accoglierla nella sua vita; poi però, prima di andare da Ennio, la donna corre da Luciano: i due si fanno travolgere, non riescono più a nascondere quello che provano l'uno per l'altra.

Il paradiso delle signore tornerà con una nuova puntata domani, 20 marzo 2020, su Rai1 alle 15:40.