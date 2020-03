Il paradiso delle signore 4, anticipazioni 19 marzo 2020: è finita tra Riccardo e Ludovica

Nella nuova puntata de Il paradiso delle signore 4, in onda giovedì 19 marzo su Rai1 alle 15:40, Riccardo ufficializza la rottura con Ludovica: anticipazioni.

Il paradiso delle signore 4 torna con la puntata di giovedì 19 marzo 2020 su Rai1. Le anticipazioni annunciano quello che era inevitabile: tra Riccardo e Ludovica l'addio è ufficiale.

Riccardo infatti informa anche Umberto ed Adelaide della rottura con Ludovica, lei prende male la notizia, mentre Umberto appoggia la scelta del figlio. In occasione della cena per il compleanno di Silvia, i Cattaneo incontrano Clelia con Ennio, pur essendo distanti con i tavoli, non cessano gli sguardi tra Luciano e Clelia e la capocommessa inizia a capire quale sia la verità su Federico.

Il paradiso delle signore tornerà con una nuova puntata domani, 19 marzo 2020, su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche i vecchi episodi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra. Le repliche della soap RAI vanno in onda ogni sabato pomeriggio su Rai Premium. Trovate qui le anticipazioni relative all'episodio in onda oggi, mercoledì 18 marzo 2020.