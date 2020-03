Il paradiso delle signore 4, anticipazioni 17 marzo 2020: Gabriella duramente criticata per il suo bikini

Nella nuova puntata de Il paradiso delle signore 4, in onda martedì 17 marzo su Rai1 alle 15:40, Gabriella riceve aspre critiche per il bikini presentato al Paradiso: anticipazioni.

Il paradiso delle signore 4 torna con la puntata di martedì 17 marzo 2020 su Rai1. Le anticipazioni si concentrano intorno alla nuova collezione presentata al Paradiso e in particolare su quel bikini che tante critiche causerà a Gabriella Rossi.

Agnese è piena di premure verso Armando che ha mal di schiena e lo invita a stare a casa, ma il capo magazziniere non trova giusto lasciare Rocco da solo al lavoro. Intanto, dopo l'uscita della nuova collezione che include un bikini molto rivoluzionario per l'epoca, arriva una recensione negativa per il Paradiso e soprattutto per la stilista Gabriella Rossi. Ma l'entusiasmo si riaccende per la visita di Enza Sampò che, invece, apprezza la novità del grande magazzino.

Il paradiso delle signore tornerà con una nuova puntata domani, 17 marzo 2020, su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche i vecchi episodi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra. Le repliche della soap RAI vanno in onda ogni sabato pomeriggio su Rai Premium. Trovate qui le anticipazioni relative all'episodio in onda oggi, lunedì 16 marzo 2020.