Il paradiso delle signore 4, anticipazioni 16 marzo 2020: Irene prova a riavvicinarsi a Rocco

Il paradiso delle signore 4 torna con la puntata di lunedì 16 marzo 2020 su Rai1. Le anticipazioni vedono Rocco triste per la decisione di Marina, ma Irene è pronta a offrirgli una spalla su cui piangere.

Angela racconta a Gabriella e a Roberta del bacio con Riccardo. Dopo aver scoperto che Marta non potrà avere figli, Vittorio invia le analisi in Svizzera al dr. Theodor Reisemann, per avere un secondo parere. Irene prova a riavvicinarsi a Rocco, ancora triste per la partenza di Marina. Al Circolo arriva la giornalista di "Campanile Sera", Enza Sampò, che apprende del Paradiso e della sua coraggiosa campagna sul bikini.

Il paradiso delle signore tornerà con una nuova puntata domani, 16 marzo 2020, su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche i vecchi episodi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra. Le repliche della soap RAI vanno in onda ogni sabato pomeriggio su Rai Premium.