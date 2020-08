Il Paradiso delle signore 4, anticipazioni 14 agosto 2020: Angela rivede suo figlio, ma...

Il paradiso delle signore 4 torna su Rai1, venerdì 14 agosto 2020, con le repliche delle vecchie puntate. In base alle anticipazioni scopriamo che alla fine Angela riesce a rivedere suo figlio, ma rischia di comprometterne il futuro.

Al Paradiso le Veneri sono pronte ad affrontare una nuova giornata di lavoro, ma una di loro è molto inquieta. Gabriella omette di aver visto Cosimo al Circolo, la sera precedente, per non far ingelosire Salvatore; Marcello, però, scopre la verità. Federico, intanto, si gode il successo per la pubblicazione del suo articolo mentre Umberto, dopo i recenti trascorsi, grazie all'investimento del gas, può rilanciare la sua immagine. Angela, aiutata da Riccardo, riesce finalmente a riabbracciare l'amato figlioletto, ma la paura di perderlo di nuovo gioca un brutto scherzo alla giovane e la spinge a prendere una decisione avventata.

Il paradiso delle signore tornerà con la puntata del 14 agosto 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.

Ricordiamo che a partire da aprile Rai1 sta mandando in onda le repliche del Paradiso in quanto la produzione della stagione 4 è stata interrotta per tutelare la salute di attori e tecnici in questo particolare momento. Come annunciato, però, le riprese della soap sono ricominciate lo scorso 30 giugno e presto Il Paradiso delle signore tornerà su Rai1 con le nuove puntate.