Il Paradiso delle signore 4, anticipazioni 13 agosto 2020: Riccardo prova ad aiutare Angela

Il paradiso delle signore 4 torna su Rai1, giovedì 13 agosto 2020, con le repliche delle vecchie puntate. Nelle anticipazioni Riccardo prova ad aiutare Angela per la delicata questione del figlio.

Silvia e Luciano si sforzano di non far trapelare nulla dei loro problemi per amore del figlio anche se non sempre ci riescono. Dopo averlo confidato a Roberta, Angela rivela anche a Gabriella di avere un figlio, mentre Riccardo organizza un piano per farglielo incontrare almeno una volta. Secondo appuntamento per Rocco e Marina che si presentano a un brindisi in caffetteria organizzato da Federico per festeggiare il suo primo articolo sul Paradiso e le Frecce Tricolori. All'evento però non riesce a partecipare Gabriella, per via degli impegni con Cosimo.

Il paradiso delle signore tornerà con la puntata del 13 agosto 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.

Ricordiamo che a partire da aprile Rai1 sta mandando in onda le repliche del Paradiso in quanto la produzione della stagione 4 è stata interrotta per tutelare la salute di attori e tecnici in questo particolare momento. Come annunciato, però, le riprese della soap sono ricominciate lo scorso 30 giugno e presto Il Paradiso delle signore tornerà su Rai1 con le nuove puntate.