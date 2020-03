Il paradiso delle signore 4, anticipazioni 10 marzo 2020: Adelaide vuole riavvicinarsi a Umberto

Nella nuova puntata de Il paradiso delle signore 4, in onda martedì 10 marzo su Rai1 alle 15:40, Adelaide tenterà di riavvicinarsi a Umberto: anticipazioni.

Il paradiso delle signore 4 torna con la puntata di martedì 10 marzo 2020 su Rai1. Le anticipazioni parlano di un tentativo di riavvicinamento di Adelaide a Umberto, anche se poco fortunato.

Riccardo informa Marta che si trova insieme ad Angela e prega la sorella di reggergli il gioco con Ludovica. Adelaide prova a riavvicinarsi a Umberto, ma lui è molto preso dagli affari e la tiene a distanza. Intanto al Paradiso, Vittorio, dopo essersi confrontato con Marta e Federico, ha un'idea per pubblicizzare la nuova collezione. Marcello, da una conversazione tra Roberta e Gabriella, scopre che lei è partita insieme a Riccardo.

Il paradiso delle signore tornerà con una nuova puntata domani, 10 marzo 2020, su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche i vecchi episodi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra. Le repliche della soap RAI vanno in onda ogni sabato pomeriggio su Rai Premium. Trovate qui le anticipazioni relative all'episodio in onda oggi, lunedì 9 marzo 2020.