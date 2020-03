Il paradiso delle signore 4, anticipazioni 9 marzo 2020: Salvatore e Gabriella in crisi

Il paradiso delle signore 4 torna con la puntata di lunedì 9 marzo 2020 su Rai1. Le anticipazioni parlano di una profonda crisi forse insanabile tra Gabriella e Salvatore.

Mentre il rapporto tra Riccardo e Angela diventa sempre più stretto, dopo che lui l'ha salvata dal suicidio e ha raccolto le sue più profonde paure, tra Salvatore e Gabriella, invece, qualcosa si è definitivamente spezzato. La Rossi non gli ha confidato di aver incontrato Cosimo, e il giovane non è più disposto a tollerare altre bugie, avendo ormai perso definitivamente fiducia in lei.

Al Paradiso delle signore, intanto, è arrivata la nuova collezione primavera/estate. Il pezzo forte? Il bikini, fiore all'occhiello per Marta e Vittorio, che troverà però la completa ostilità di Agnese.

Il paradiso delle signore tornerà con una nuova puntata domani, 9 marzo 2020, su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche i vecchi episodi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra. Le repliche della soap RAI vanno in onda ogni sabato pomeriggio su Rai Premium.