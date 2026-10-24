Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni dal 26 al 30 ottobre: Riccardo salva la Caffetteria

L'ultima settimana di ottobre porta nuovi scossoni al Paradiso delle Signore 11. Nelle puntate in onda da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre 2026 su Rai 1, Marcello si trova davanti a una scelta dolorosa pur di risollevare le sorti del grande magazzino, ma Riccardo decide di non lasciarlo solo.

Per Marta, invece, arriva il momento di condividere con Enrico una notizia destinata a cambiare le loro vite, mentre Carla continua a muoversi nell'ombra e osserva con attenzione tutto ciò che accade intorno ai Guarnieri.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 11: cosa succede dal 26 al 30 ottobre 2026

Il Paradiso delle Signore, Marcello

La situazione economica de Il paradiso delle signore diventa sempre più delicata e Marcello si sente responsabile delle difficoltà causate dall'accordo per le navi da crociera. Riccardo, però, trova una possibile soluzione.

Sul fronte familiare, Marta scopre di poter contare ancora una volta su Adelaide, proprio mentre Carla aspetta l'occasione giusta per portare avanti i suoi piani. Le anticipazioni giorno per giorno della nuova settimana della soap daily.

Lunedì 26 ottobre: Marcello prende una decisione drastica

Umberto prova a rimediare agli errori commessi con Carla e interviene per aiutare Riccardo, che però non sembra più convinto di voler proseguire con il progetto del fast food. Intanto Marcello, convinto di aver contribuito alla crisi del Paradiso, valuta un sacrificio enorme: vendere la Caffetteria per recuperare denaro.

A casa Puglisi il ritorno di Ciro da Firenze riaccende le tensioni legate ad Agata, mentre Lia racconta a Matteo nuovi dettagli sul difficile rapporto con suo padre. Marta, ancora scossa da ciò che sta vivendo, trova invece in Adelaide un sostegno inatteso.

Martedì 27 ottobre: Marta rivela a Enrico di essere incinta

Riccardo non accetta l'idea che Marcello perda la Caffetteria e comincia a cercare un modo per aiutarlo. Iacopo, nel frattempo, lavora al progetto dedicato al padre e ha bisogno di trovare il volto giusto per rappresentarlo.

Johnny e Barbara si avvicinano sempre di più parlando delle proteste studentesche, mentre Irene avverte una crescente sensazione di esclusione. Marta, invece, affronta finalmente Enrico e gli confessa di aspettare un bambino.

Mercoledì 28 ottobre: Riccardo mette in gioco il suo purosangue

Le indagini di Marco Borghi vengono scoperte e Carla è costretta a cambiare strategia per capire cosa stia nascondendo Riccardo. Quest'ultimo trova intanto una soluzione concreta per Marcello: è disposto a vendere uno dei suoi purosangue pur di evitare la cessione della Caffetteria.

La complicità tra Johnny e Barbara cresce mentre scrivono insieme una canzone e Irene fatica a nascondere la gelosia. Al Circolo, invece, Guarnieri e Di Sant'Erasmo celebrano la ritrovata armonia e la gravidanza di Marta, sotto lo sguardo attento di Carla.

Giovedì 29 ottobre: Marcello riesce a salvare la Caffetteria

Uno scontro con Adelaide e Marcello fa emergere il lato più fragile di Carla. Intanto Simona resta turbata dalla proposta professionale di Iacopo e, confidandosi con Valter, gli racconta un episodio doloroso del proprio passato.

Il gesto di Riccardo permette finalmente di pagare i debiti del Paradiso: Marcello non è più costretto a separarsi dalla Caffetteria. Marta, intanto, fa ad Adelaide una richiesta che suggella definitivamente la loro riconciliazione.

Venerdì 30 ottobre: Carla approfitta della partenza di Adelaide

La partenza di Adelaide per Roma sembra offrire a Carla lo spazio che stava aspettando per muoversi con maggiore libertà. Lia rimane delusa dopo essere arrivata seconda nella gara di vendite dietro Irene, ma Matteo riesce a risollevarle l'umore.

Marcello guarda invece al futuro del Paradiso e propone a Roberto il nome di un possibile nuovo direttore commerciale. A Villa Guarnieri, nel frattempo, tutto è pronto per salutare Adelaide e Marta.