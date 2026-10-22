Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni 23 ottobre: Marta confessa ad Adelaide cosa le sta succedendo

Il venerdì del Paradiso delle Signore 11 porta con sé nuove confidenze, problemi economici sempre più difficili da nascondere e qualche idea che non convince proprio tutti. Nella puntata in onda il 23 ottobre su Rai 1 alle 16.00, Marta si trova finalmente davanti alla spiegazione dei malori che la tormentano e sceglie Adelaide come persona con cui condividere quanto appena scoperto.

La contessa, intanto, ha già un'altra emergenza da affrontare: Riccardo rischia di pagare molto caro gli errori commessi a Parigi e per proteggerlo Adelaide decide di intervenire personalmente. Al grande magazzino, invece, Roberto continua ad avere dubbi sulla nuova collezione di Botteri, mentre Matteo prova a dare una mano a Delia per attirare nuovi clienti. Le anticipazioni.

Il Paradiso delle Signore 11, dove eravamo rimasti

Il Paradiso delle Signore 11

Nella puntata precedente de Il paradiso delle signore Marta è riuscita a ritrovare una certa serenità con Adelaide dopo aver letto la lettera che ha contribuito a riavvicinarle. Proprio quando le tensioni sembrano finalmente allentarsi, però, la giovane Guarnieri ha cominciato ad avvertire alcuni strani malori che non passano inosservati.

Anche Riccardo si trova in una situazione delicatissima. Parlando con Umberto, ammette di aver utilizzato il denaro di Carla per coprire i debiti accumulati a Parigi e proteggere la famiglia dalle conseguenze delle sue difficoltà economiche. Una confessione pesante, che rende ancora più urgente trovare una soluzione.

Nel frattempo, al Paradiso si lavora alla collezione che vuole sfidare la GMM. Botteri presenta a Roberto un progetto essenziale e versatile, mentre Odile individua una possibile strada per superare gli ostacoli legati alla lavorazione del rayon. Diana, invece, scopre qualcosa di ben più inquietante: ascolta di nascosto il piano organizzato dalla madre insieme a Marco Borghi per indagare sulla famiglia Guarnieri-Sant'Erasmo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 11 del 23 ottobre

La contessa Adelaide

La situazione di Marta arriva a una svolta. Dopo aver ricevuto una notizia che non si aspettava, la giovane decide di parlare con Adelaide e le spiega finalmente che cosa si nasconde dietro i malori degli ultimi giorni. Una confidenza che arriva proprio nel momento in cui il rapporto tra le due sembra aver ritrovato un nuovo equilibrio.

Adelaide, però, deve occuparsi anche di Riccardo. Per evitare che la situazione economica del nipote precipiti definitivamente, la contessa mette a disposizione il proprio denaro e affida a Umberto il compito di gestire con attenzione la delicata operazione. Intanto le verifiche di Marco Borghi sui movimenti bancari dei Guarnieri fanno nascere nuovi sospetti in Carla, sempre meno tranquilla su quanto sta accadendo.

Al Paradiso, Roberto continua invece a guardare con diffidenza la tuta-chic ideata da Botteri per la nuova collezione. Marcello lo invita a non bocciare subito il progetto e a dare fiducia allo stilista, convinto che la sua intuizione possa rivelarsi vincente.

Matteo pensa invece al rilancio del corner di Delia e, oltre alle nuove acconciature, propone un'altra iniziativa per attirare la clientela. Mimmo, infine, trova un modo decisamente più dolce per conquistare Rebecca, sorprendendola con una preparazione speciale.