Nuovi intrecci sentimentali, qualche imbarazzo e una sorpresa che potrebbe cambiare le cose per Riccardo. Il Paradiso delle Signore 11 torna mercoledì 18 novembre 2026 su Rai 1 con una puntata che mette al centro i rapporti tra i protagonisti e lascia spazio anche a qualche momento più leggero.

Mentre le Veneri si entusiasmano per un evento mondano, Irene si ritrova in una situazione delicata con Cesare. Intanto, Adelaide rientra a Milano con qualcosa di inaspettato per il nipote, ancora alle prese con un periodo particolarmente difficile. Scopriamo cosa succede nel nuovo episodio della soap.

Dove eravamo rimasti

Il Paradiso delle Signore

Nella scorsa puntata de Il paradiso delle signore, Simona ha ricevuto un invito all'inaugurazione della mostra di Iacopo Corsi. La notizia non è passata inosservata tra le Veneri, che hanno iniziato subito a interessarsi all'evento. L'occasione è di quelle che fanno gola e l'entusiasmo delle ragazze non ha tardato a farsi sentire.

Per Irene, invece, si è aperta una parentesi diversa dal solito. La serata trascorsa in compagnia di alcuni studenti universitari si è rivelata particolarmente piacevole e ha risvegliato in lei una curiosità che continua a crescere. A darle ulteriori spunti è stata Diana, con la quale si è lasciata andare a una conversazione spontanea sul mondo dell'università. La Cipriani comincia così a guardare con interesse a una realtà lontana dalla sua quotidianità al Paradiso, forse immaginando per sé nuove possibilità.

Nel frattempo, anche Cesare si è trovato davanti a una novità professionale. L'avvocato ha ricevuto infatti un'inaspettata proposta di collaborazione con il grande magazzino, un'opportunità che potrebbe portarlo a frequentare ancora più spesso l'ambiente delle Veneri.

La situazione più preoccupante riguarda però Riccardo. Il giovane continua a manifestare segnali di fragilità e Adelaide, sempre più in pensiero per lui, ha capito di dover intervenire. La contessa ha preso quindi una decisione difficile, nella speranza di aiutare il nipote a superare questo momento.

Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni 18 novembre

Mercoledì 18 novembre, al Paradiso l'argomento del giorno è ancora la mostra di Iacopo. Le Veneri si contendono la possibilità di accompagnare Simona all'inaugurazione, trasformando l'invito in una piccola gara tra colleghe. Nessuna sembra intenzionata a lasciarsi sfuggire l'occasione di partecipare all'evento.

Anche Diana si prepara all'appuntamento, ma per lei la giornata assume un significato più personale. Sfogliando un vecchio diario appartenuto al padre, la ragazza trova l'ispirazione per rendergli omaggio. Decide così di modificare l'abito creato da Iacopo che indossa per l'occasione, aggiungendo un tocco legato al ricordo paterno.

Intanto, Irene e Cesare finiscono al centro di una situazione piuttosto curiosa. Il caso vuole che vengano scelti insieme per uno scatto destinato al calendario e la vicinanza sembra metterli entrambi a disagio. Elisa, che assiste alla scena, non si lascia sfuggire il loro evidente imbarazzo. C'è forse qualcosa di irrisolto tra i due?

Sul fronte familiare, invece, Odile cerca di offrire tutto il proprio sostegno a Riccardo mentre Adelaide è lontana da Milano. L'assenza della contessa, però, dura poco. Infatti Adelaide torna in città con una sorpresa destinata al nipote, un gesto che conferma quanto sia determinata a stargli accanto in questo momento complicato.