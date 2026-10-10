Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni dal 12 al 16 ottobre: Carla scopre il segreto di Riccardo

Alla GMM si cercano soluzioni per evitare il peggio, mentre Marta e Adelaide aspettano con ansia l'esito del test di Riccardo. Carla, intanto, entra in possesso di un'informazione molto delicata. Le anticipazioni della settimana de Il Paradiso delle Signore 11.

Una settimana ad alta tensione si prospetta per Il Paradiso delle Signore 11. Nelle puntate in onda su Rai 1 dal 12 al 16 ottobre 2026, i problemi della GMM diventano sempre più urgenti e Odile si ritrova davanti a scelte che possono cambiare gli equilibri con il Paradiso.

Ma a preoccupare davvero Marta e Adelaide è Riccardo: il suo comportamento alimenta nuovi sospetti e soltanto un test può fare chiarezza. Nel frattempo Carla continua a muovere le sue pedine e una confidenza ricevuta quasi per caso rischia di trasformarsi nell'arma perfetta contro la contessa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 11: cosa succede dal 12 al 16 ottobre 2026

Il Paradiso delle Signore

Odile prova a tenere in piedi la GMM senza aprire una guerra commerciale con Il paradiso delle signore, mentre Umberto pensa sempre più seriamente di rendere pubblica la sua paternità. Riccardo, invece, resta al centro delle preoccupazioni familiari. Marta e Adelaide si riavvicinano proprio per aiutarlo, ma Carla riesce a mettere le mani su un segreto che può complicare ulteriormente la situazione. Scopriamo tutti i dettagli con le anticipazioni giorno per giorno.

Lunedì 12 ottobre: Odile cerca una soluzione per salvare la GMM

Alla GMM serve una svolta e tra le ipotesi prende quota il prêt-à-porter, soluzione interessante ma capace di trasformare la Galleria in una concorrente diretta del Paradiso. Odile cerca quindi una strada meno rischiosa. Umberto, intanto, vorrebbe finalmente riconoscere pubblicamente Odile come sua figlia, ma non trova il sostegno della famiglia. Riccardo chiede a Diana di mantenere il silenzio sulla confidenza che le ha fatto, mentre Matteo continua ad aiutare Lia nelle ricerche del padre.

Martedì 13 ottobre: Concetta perde i bozzetti di Botteri

Concetta vive un momento di grande agitazione dopo essersi accorta di aver perso i bozzetti di Botteri. Le Veneri capiscono che qualcosa non va e si organizzano per darle una mano. Mimmo, invece, riceve una lettera di Agata che riapre una ferita ancora dolorosa e decide di rinunciare alla proposta di Rebecca. Johnny nota le difficoltà di Barbara e si offre di sostenerla nello studio.

Mercoledì 14 ottobre: Adelaide teme per Riccardo

Marta mette da parte le tensioni con Adelaide quando comprende che Riccardo ha bisogno di entrambe. La contessa teme che il nipote possa aver ripreso a fare uso di sostanze e le due aspettano insieme l'esito del test antidroga. Intanto Elisa viene a sapere dei problemi di Concetta, mentre Marcello non prende bene la decisione di Mimmo di lasciare il lavoro al Circolo.

Giovedì 15 ottobre: il piano di Odile mette a rischio la GMM

Odile elabora una nuova proposta per salvare la GMM, ma il piano presenta più di un'incognita. Al Paradiso, invece, torna un po' di serenità quando si scopre che gli abiti di Botteri sono al sicuro. Johnny e Irene fanno i conti con le spese di casa in vista del ritorno di Delia dal viaggio di nozze. Elisa, inoltre, nota la reazione di Cesare quando vede Irene insieme a Johnny.

Venerdì 16 ottobre: Carla scopre il segreto di Riccardo

Diana incontra Carla in Caffetteria e, spaventata dalla possibilità che la madre scopra la verità sulla sua situazione, finisce per rivelarle un'informazione che aveva promesso di tenere segreta. Carla capisce subito quanto quella confidenza possa tornarle utile contro Adelaide. Nel frattempo arriva finalmente il risultato del test di Riccardo: non ha assunto droghe, ma emerge comunque un dettaglio che desta nuova preoccupazione.