Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni 9 ottobre: Riccardo confessa a Marta la crisi con Nicoletta

Nella puntata di venerdì della soap di Rai 1 Adelaide reagisce alla mossa di Carla, mentre Riccardo abbassa le difese con Marta e le racconta cosa sta accadendo nel suo matrimonio.

Nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore 11, in onda venerdì 9 ottobre su Rai 1. A Milano gli equilibri diventano sempre più delicati, soprattutto per Adelaide, che deve reagire in fretta dopo essere finita nella trappola di Carla. Ma la contessa non è l'unica ad attraversare un momento complicato.

Anche Riccardo sembra ormai incapace di tenere tutto sotto controllo: prima si lascia sfuggire qualcosa con Diana, poi cerca Marta e decide di confidarle i problemi che sta vivendo con Nicoletta. Intanto un equivoco rischia di avere conseguenze pesanti per Valter. Le anticipazioni della soap daily di Rai 1.

Il Paradiso delle Signore, dove eravamo rimasti

Ciro

Nella puntata precedente de Il paradiso delle signore Matteo scopre che Lia sta cercando suo padre. Un dettaglio tradisce la ragazza, che non riesce più a nascondere completamente la sua ricerca, ma trova proprio in Matteo un alleato: lui le promette di aiutarla a fare chiarezza sul suo passato.

A casa Amato, invece, le cose prendono una piega decisamente meno tranquilla. Mentre Concetta è impegnata con le modifiche agli abiti di Botteri, Ciro prova la fuoriserie di Marcello e ha un incidente, riportando una ferita al braccio.

Valter sente sempre più forte il bisogno di liberarsi del peso che porta con sé e vorrebbe raccontare la verità sul segreto che lo lega a Elisa. Lei, però, lo convince a fermarsi, convinta che parlare possa danneggiarlo. Al Circolo, infine, Carla riesce a mettere Adelaide in difficoltà: la contessa cade nella sua trappola e si ritrova improvvisamente dalla parte di chi deve difendersi.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 11 del 9 ottobre

Il Paradiso delle Signore 11

Adelaide non resta a guardare. Dopo la mossa di Carla, la contessa cambia strategia e trova ancora una volta il sostegno di Umberto, pronta a rimettere in discussione gli equilibri nella corsa alla presidenza del Circolo. La partita tra le due donne, quindi, è tutt'altro che chiusa.

Anche per Valter la giornata si complica. Elisa interpreta male una situazione e nasce un equivoco che mette a rischio il suo posto di lavoro. Un problema particolarmente delicato, soprattutto considerando il segreto che entrambi continuano a custodire e che Valter vorrebbe ormai lasciarsi alle spalle.

Nel frattempo l'infortunio di Ciro spinge Marcello a guardare con maggiore attenzione alle difficoltà della Caffetteria. Con l'amico momentaneamente in difficoltà, Barbieri valuta di dare una mano nella gestione del locale, nonostante gli impegni che già lo assorbono.

Il momento più personale riguarda però Riccardo. In un attimo di fragilità si lascia sfuggire con Diana un dettaglio importante, poi cerca Marta e decide di aprirsi con lei. Le confessa finalmente quanto sia seria la crisi del suo matrimonio con Nicoletta, anche se non riesce ancora a raccontarle tutto. Riccardo sceglie quindi di dire la verità solo a metà, lasciando fuori proprio un tassello che potrebbe cambiare la lettura dell'intera vicenda.