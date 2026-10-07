Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni 8 ottobre: l'incidente di Ciro, Carla mette a segno un altro punto

Nella puntata di giovedì Matteo scopre cosa sta cercando Lia, mentre un giro sulla fuoriserie di Marcello finisce male per Ciro. Al Circolo, invece, Carla mette Adelaide in seria difficoltà. Le anticipazioni.

Nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore 11, in onda giovedì 8 ottobre su Rai 1 alle 16.10. A Milano le tensioni aumentano su più fronti: Lia fatica sempre di più a tenere nascosta la ricerca che sta portando avanti, mentre Ciro si concede qualche minuto al volante della macchina di Marcello e finisce nei guai.

Anche al Circolo l'atmosfera si fa pesante, perché il confronto tra Carla e Adelaide prende una piega decisamente diversa da quella immaginata dalla contessa. Tutti i dettagli nelle anticipazioni del nuovo episodio.

Il Paradiso delle Signore 11, dove eravamo rimasti

Marcello

Nella puntata de Il paradiso delle signoredi mercoledì 7 ottobre Lia torna dal misterioso incontro di Brugherio, ma non racconta la verità su quanto accaduto. Le sue spiegazioni convincono poco Irene, che comincia a guardare con maggiore sospetto il comportamento dell'amica e intuisce che dietro quella trasferta si nasconde qualcosa di importante.

Intanto Ciro cerca di ritrovare un po' di complicità con Concetta, anche se i suoi tentativi romantici non vanno esattamente secondo i piani. Marcello, preso dai numerosi impegni, gli affida invece la gestione della Caffetteria attraverso una procura, consegnandogli una responsabilità tutt'altro che piccola.

Al Circolo, infine, lo scontro per la presidenza continua a diventare sempre più personale. Carla non nasconde la rabbia nei confronti di Adelaide, mentre Diana decide di intervenire e suggerisce alla madre una strategia con cui provare a ribaltare gli equilibri delle elezioni.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 11 dell'8 ottobre

Il Paradiso delle Signore 11

Il segreto di Lia comincia a venire a galla. Un particolare permette infatti a Matteo di capire che la ragazza sta cercando suo padre. Invece di metterla alle strette, decide di starle vicino e le offre il proprio aiuto. Per Lia si apre così la possibilità di non affrontare più da sola una ricerca che, fino a questo momento, ha preferito tenere nascosta.

A casa Amato, Concetta è completamente assorbita dagli aggiusti agli abiti disegnati da Botteri, mentre Ciro si lascia tentare dalla fuoriserie di Marcello. Quello che dovrebbe essere soltanto un giro in macchina prende però una brutta piega: Ciro ha un incidente e si ferisce a un braccio, creando inevitabilmente nuova agitazione in famiglia.

Anche Valter sente che è arrivato il momento di chiudere i conti con il passato. Vorrebbe finalmente raccontare il segreto che lo lega a Elisa, ma è proprio lei a fermarlo. La donna teme infatti che la verità possa avere conseguenze pesanti e prova a convincerlo a non esporsi.

Al Circolo, nel frattempo, Carla riesce a mettere Adelaide in difficoltà. La contessa entra nella trappola preparata dalla rivale e la situazione si capovolge rapidamente: dopo essersi presentata come accusatrice, Adelaide finisce improvvisamente sotto attacco. La battaglia per la presidenza diventa così ancora più insidiosa.