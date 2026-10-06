Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni 7 ottobre: Lia mente a Irene, Diana ha un piano

Nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore 11, in onda mercoledì 7 ottobre su Rai 1. Al centro della puntata c'è ancora il mistero che riguarda Lia e la ricerca di suo padre: la ragazza si muove senza confidarsi con nessuno, ma le sue spiegazioni convincono sempre meno Irene.

Intanto Marcello prova finalmente a liberarsi dagli impegni della Caffetteria, mentre al Circolo la corsa alla presidenza entra in una fase sempre più delicata. Carla vuole battere Adelaide e può contare su un'alleata pronta a giocare le sue carte: Diana. Scopriamo di più con le anticipazioni della soap.

Il Paradiso delle Signore 11, dove eravamo rimasti

Nella puntata di martedì 6 ottobre de Il paradiso delle signore, Lia trova un nuovo indizio su suo padre e decide di approfondire la questione senza coinvolgere gli altri. Il suo comportamento, però, non passa inosservato e Irene comincia a intuire che l'amica le nasconde qualcosa.

Marcello, dopo aver lasciato il Paradiso, spera invece di avere finalmente un po' di tempo per sé. I suoi programmi saltano quasi subito: alla Caffetteria lo aspetta una quantità di pratiche urgenti rimaste indietro a causa di Ciro. Anche Marta ha le sue preoccupazioni e prova a capire cosa accade a Riccardo, che continua a minimizzare la crisi con Nicoletta e non sembra intenzionato ad aprirsi con lei.

Al Circolo, intanto, la competizione per la presidenza si fa più serrata. La mossa di Carla finisce inizialmente per favorire Adelaide, rafforzando la posizione della Contessa proprio nel momento in cui la sua rivale sperava di metterla in difficoltà.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 11 del 7 ottobre

Il Paradiso delle Signore, Adelaide

Il viaggio di Lia a Brugherio resta avvolto nel mistero. Quando Irene cerca di capire che cosa sia successo durante il suo incontro, la ragazza preferisce mentire e fornire una versione che non chiarisce affatto i dubbi dell'amica. Anzi, il tentativo di depistare Irene ottiene l'effetto opposto e rende ancora più sospetto il comportamento di Lia. La ricerca di suo padre diventa così un segreto sempre più difficile da gestire.

Nel frattempo Ciro prova a ritrovare un po' di romanticismo con Concetta, ma i suoi buoni propositi si scontrano con una serie di imprevisti. A complicargli ulteriormente la giornata ci pensa Marcello, deciso a concedersi finalmente una pausa dagli affari: per riuscirci, gli affida la gestione della Caffetteria attraverso una procura, lasciandogli quindi nuove responsabilità.

La tensione cresce anche al Circolo. Carla è furiosa con Adelaide, soprattutto dopo aver visto come la sua precedente iniziativa abbia finito per avvantaggiare la rivale. A questo punto entra in gioco Diana: la giovane non vuole vedere la madre sconfitta e prepara un piano per aiutarla a conquistare la presidenza. La battaglia tra Carla e Adelaide, dunque, è tutt'altro che chiusa.