Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni 28 ottobre: Marta festeggia la gravidanza, Carla non si arrende

La felicità torna finalmente a farsi spazio in casa Guarnieri-Sant'Erasmo, ma neppure un momento tanto importante riesce a mettere davvero a tacere le tensioni. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore 11 in onda mercoledì 28 ottobre alle 16.00 su Rai 1, Marta è al centro di una giornata speciale dopo aver confidato a Enrico di aspettare un bambino.

Intorno a lei la famiglia ritrova compattezza e serenità, mentre Carla osserva tutto da una posizione decisamente meno felice. Intanto Marcello prova a evitare una scelta dolorosa che sembra ormai inevitabile. La soluzione ai suoi problemi economici potrebbe arrivare nel modo più inatteso, grazie a un purosangue. Tutti i dettagli nelle anticipazioni del nuovo episodio della soap.

Il Paradiso delle Signore 11, dove eravamo rimasti

Il Paradiso delle Signore 11

Nella puntata precedente de Il paradiso delle signore Riccardo si mette in testa di aiutare Marcello, deciso a impedirgli di vendere la Caffetteria per coprire il debito contratto con il Paradiso. Per Barbieri, infatti, rinunciare al locale significa perdere molto più di una semplice attività commerciale, e Riccardo cerca una strada che possa evitargli questo sacrificio.

Iacopo, nel frattempo, lavora a un progetto artistico dedicato alla memoria del padre e per realizzarlo ha bisogno di trovare una modella fuori dal comune. Johnny e Barbara si lasciano invece conquistare dal clima di fermento che attraversa le università, seguendo con grande interesse le proteste degli studenti. La loro sintonia non passa inosservata a Irene, che comincia a sentirsi tagliata fuori.

Il momento più importante riguarda però Marta. Dopo esitazioni e paure, riesce finalmente a confidare a Enrico di essere incinta, aprendo una fase completamente nuova per la coppia.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 11 del 28 ottobre

Marta

La situazione di Riccardo cambia improvvisamente. L'indagine condotta da Borghi ai suoi danni viene scoperta e il piano costruito nell'ombra perde efficacia. Carla, però, non sembra intenzionata ad arrendersi e comincia subito a studiare una nuova strategia.

Per Marcello arriva invece una possibilità che potrebbe evitargli la vendita della Caffetteria: un purosangue si trasforma nella chiave per provare a risolvere i suoi problemi economici. Una prospettiva inattesa, che riaccende la speranza proprio quando tutto sembra ormai compromesso.

Anche Irene ha qualcosa su cui riflettere. Johnny e Barbara lavorano insieme a una canzone ispirata alle proteste studentesche e tra loro cresce una complicità sempre più evidente. Irene li osserva e la gelosia comincia ad affiorare, lasciando intuire che il rapporto tra i tre è destinato a complicarsi.

Matteo, invece, fa uno scherzo a Lia e proprio da quel momento capisce meglio perché la ragazza tenga tanto ad avere un Fedora.

La giornata si chiude al Circolo, dove i Guarnieri-Sant'Erasmo celebrano l'armonia ritrovata e soprattutto la gravidanza di Marta. È un momento di festa e di grande emozione, ma non per tutti: Carla assiste alla scena in disparte, sempre più isolata e tutt'altro che pronta a farsi da parte.