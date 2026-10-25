Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni 26 ottobre: Marcello prende una decisione drastica

La nuova settimana de Il Paradiso delle Signore 11 si apre con parecchi nodi arrivati ormai al punto di rottura. Nella puntata in onda lunedì 26 ottobre su Rai 1, Marcello si trova ancora una volta a fare i conti con le conseguenze delle sue scelte, mentre Riccardo cerca di liberarsi da un affare che rischia di travolgerlo.

A Villa Guarnieri, invece, Marta affronta con Adelaide un momento molto delicato della sua vita. Sul fronte dei Puglisi, il ritorno di Ciro da Firenze non porta la serenità sperata. Al contrario, in famiglia cresce la tensione e Concetta si ritrova a gestire quasi da sola una situazione sempre più complicata con Agata. Le anticipazioni del nuovo episodio.

Il Paradiso delle Signore 11, dove eravamo rimasti

Il Paradiso delle Signore 11

Nelle puntate precedenti de Il paradiso delle signore, i problemi economici e familiari hanno iniziato a intrecciarsi sempre di più. Riccardo è finito in una posizione difficile a causa dell'affare legato ai fast-food e Adelaide, pur di evitare il peggio, ha deciso di intervenire personalmente mettendo a disposizione il proprio denaro. Una scelta importante, accompagnata dalla richiesta a Umberto di tenere la situazione sotto controllo.

Nel frattempo, al Paradiso si cerca di rilanciare gli affari con nuove idee. Matteo propone ulteriori iniziative per dare slancio al corner di Delia, mentre Roberto resta perplesso davanti alla tuta-chic ideata da Botteri. Marcello, però, lo invita a fidarsi dell'intuito dello stilista.

Anche Marta vive giorni particolarmente intensi. Dopo alcuni malori e una notizia inattesa, decide di confidarsi con Adelaide e di raccontarle finalmente ciò che la preoccupa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 11 di lunedì 26 ottobre

Ciro

Nella puntata di lunedì 26 ottobre alle ore 16.00 su Rai 1, Umberto cerca di sistemare l'errore commesso da Riccardo, ma il giovane Guarnieri sembra ormai deciso a cambiare strada. Dopo le difficoltà incontrate, vuole tirarsi fuori dall'accordo sui fast-food concluso con Carla, anche se sciogliere il legame con l'imprenditrice non appare affatto semplice.

Intanto Marcello osserva con crescente preoccupazione la situazione economica del Paradiso. Il timore che la mancanza di liquidità sia collegata al contratto da lui firmato con la compagnia delle navi da crociera lo porta a sentirsi direttamente responsabile. Il peso della situazione diventa così forte da spingerlo verso una decisione drastica, destinata a incidere sul suo futuro.

In casa Puglisi, invece, l'atmosfera resta tesa. Il ritorno di Ciro da Firenze non sistema le incomprensioni familiari e Concetta deve affrontare praticamente da sola il problema legato ad Agata.

Lia sceglie invece di aprirsi con Matteo e gli racconta qualcosa di più del difficile rapporto con suo padre. Un momento di confidenza che avvicina i due e mostra un lato più fragile della ragazza.

A Villa Guarnieri, infine, Marta non riesce a nascondere la paura per la nuova fase della sua vita. A sostenerla c'è Adelaide, che mette da parte tutto il resto e la accoglie in un abbraccio. Tra le due torna così una complicità che sembrava essersi incrinata.