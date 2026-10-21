Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni 22 ottobre: Riccardo confessa tutto a Umberto

Nuovi equilibri familiari e confessioni difficili animano la puntata de Il Paradiso delle Signore 11 in onda giovedì 22 ottobre su Rai 1 alle ore 16.00. Dopo giorni segnati da tensioni e incomprensioni, Marta sembra finalmente pronta a riavvicinarsi ad Adelaide.

La serenità, però, dura poco: alcuni strani malori iniziano a insospettirla. Nel frattempo Riccardo non riesce più a tenere nascosta la verità e sceglie di aprirsi con Umberto, mentre Diana scopre un piano che coinvolge direttamente i Guarnieri-Sant'Erasmo. Tutti i dettagli nelle anticipazioni della soap.

Il Paradiso delle Signore, dove eravamo rimasti

Il Paradiso delle Signore 11

Nelle ultime puntate de Il paradiso delle signore Riccardo attraversa uno dei momenti più delicati della sua vita. I rapporti con Adelaide e Marta restano tesi, mentre la situazione economica diventa sempre più difficile da gestire. Umberto prova a tendergli la mano senza conoscere fino in fondo ciò che sta accadendo, mentre Carla continua a nutrire dubbi e incarica Marco Borghi di approfondire i movimenti della famiglia.

Anche al Paradiso non mancano le preoccupazioni. Delia, appena tornata dal viaggio di nozze, fatica a rilanciare il suo corner e trova nell'aiuto delle Veneri e nelle idee di Matteo una possibile via d'uscita. Sul fronte della moda, invece, Odile e Iacopo insistono sul rayon, nonostante le difficoltà di lavorazione del tessuto, mentre Botteri continua a pensare alla nuova collezione con cui il grande magazzino deve rispondere alla concorrenza della GMM.

A casa Puglisi, la lettera di Agata provoca un vero terremoto. Ciro reagisce d'impulso e parte per Firenze, lasciando Concetta in agitazione e Mimmo pieno di sensi di colpa. Quest'ultimo, però, trova nelle parole di Johnny la spinta per non lasciarsi travolgere dagli eventi.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 22 ottobre

Marta

La lettera che Adelaide affida a Marta sembra riuscire dove molti tentativi di chiarimento avevano fallito. Dopo averla letta, la giovane ritrova finalmente un rapporto più sereno con la zia e mette da parte almeno una parte del rancore accumulato. Proprio quando la situazione familiare sembra distendersi, però, Marta comincia ad avvertire alcuni malori inspiegabili che introducono un nuovo elemento di inquietudine.

Cesare, intanto, si confida con Elisa e le parla apertamente delle difficoltà che sta vivendo nel rapporto con sua sorella Chiara. Al Paradiso, Botteri presenta a Roberto una proposta per la nuova collezione: un'idea essenziale e versatile, pensata per affrontare la sfida sempre più serrata con la GMM. Odile, dall'altra parte, cerca una soluzione concreta per superare gli ostacoli legati alla lavorazione del rayon.

A movimentare ulteriormente gli equilibri è Diana, che ascolta di nascosto una conversazione tra sua madre e Marco Borghi. La ragazza scopre così che i due stanno cercando informazioni sulla famiglia Guarnieri-Sant'Erasmo.

Il confronto più delicato riguarda però Riccardo. Il giovane decide di non nascondersi più e racconta a Umberto di aver utilizzato i soldi di Carla per saldare i debiti lasciati a Parigi e proteggere la famiglia dalle conseguenze delle sue scelte. Una confessione destinata a mettere Umberto davanti a una verità molto più complicata di quanto immaginasse.