Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni dal 19 al 23 ottobre: Marta scopre la verità sui suoi malori

Riccardo è ancora al centro delle tensioni familiari, mentre Ciro reagisce alla lettera di Agata e Marta deve fare i conti con un malessere che finalmente trova una spiegazione. Le anticipazioni della settimana della soap di Rai 1.

Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 11, in onda su Rai 1 da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre 2026, riguardano da vicino ancora una volta le vicende della famiglia Guarnieri.

Riccardo attraversa un momento delicato, Adelaide prova a intervenire prima che sia troppo tardi e Marta deve fare i conti con alcuni malesseri sempre più difficili da ignorare. Intanto, al Paradiso continua la sfida con la GMM e anche sul fronte sentimentale non mancano sorprese.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 11: cosa succede dal 19 al 23 ottobre 2026

Il Paradiso delle Signore, Umberto e Marta

Tra tensioni familiari, nuove alleanze e progetti professionali da salvare, la nuova settimana de Il paradiso delle signore si muove su più fronti. Odile difende le sue scelte alla GMM, Botteri cerca l'idea giusta per rispondere alla concorrenza e Mimmo affronta le conseguenze del segreto nascosto a Ciro. Per Riccardo, invece, il passato continua a presentare il conto. Le anticipazioni giorno per giorno.

Lunedì 19 ottobre: Ciro scopre la lettera di Agata

Delia rientra dalla luna di miele e trova il suo corner in difficoltà, mentre Roberto teme che la decisione di Odile di seguire la linea di Iacopo renda meno equilibrata la competizione con la GMM.

In casa Puglisi, intanto, esplode il caso della lettera di Agata: Ciro scopre che Mimmo l'ha tenuta nascosta e reagisce con grande rabbia. Riccardo, poi, resta distante da Adelaide e Marta: Umberto prova a sostenerlo, senza sapere che il giovane ha ripreso a fare uso di psicofarmaci.

Martedì 20 ottobre: Carla indaga su Riccardo

Ciro, ancora sconvolto da quanto ha letto, prende una decisione impulsiva. Lia continua a sperare di ritrovare suo padre e Matteo le conferma che non smette di aiutarla. Al Paradiso le Veneri si mobilitano per ridare slancio al corner di Delia.

Intanto Diana e Riccardo scoprono una sintonia inattesa, mentre Carla decide di muoversi nell'ombra e incarica una persona di fiducia di fare luce sul passato del giovane Guarnieri.

Mercoledì 21 ottobre: Marta riceve una lettera di Adelaide

Una telefonata di Ciro da Firenze agita Concetta e lascia Mimmo ancora più amareggiato, Johnny prova però a scuoterlo. Alla GMM la lavorazione del rayon crea più problemi del previsto, ma Odile e Iacopo non intendono abbandonare il progetto.

Marta, rassicurata almeno in parte sulla situazione di Riccardo, si prepara a partire per Roma. Prima, però, Adelaide le consegna una lettera destinata a Margherita, un gesto che apre uno spiraglio tra le due.

Giovedì 22 ottobre: Riccardo confessa tutto a Umberto

Dopo aver letto la lettera, Marta sembra ritrovare un rapporto più disteso con Adelaide, ma alcuni strani malori iniziano a preoccuparla. Cesare si apre con Elisa sui problemi con la sorella Chiara. Botteri propone a Roberto una nuova idea per la collezione, mentre Odile cerca una soluzione pratica alle difficoltà con il rayon.

Riccardo, invece, decide di parlare con Umberto e ammette di aver utilizzato il denaro di Carla per sistemare i debiti accumulati a Parigi e proteggere la famiglia.

Venerdì 23 ottobre: Marta scopre la causa dei suoi malori

Matteo pensa a una nuova iniziativa per attirare clienti al corner di Delia. Roberto resta dubbioso sulla tuta-chic immaginata da Botteri, ma Marcello lo invita a dare fiducia allo stilista. Mimmo prova intanto a sorprendere Rebecca con un gesto dolce, mentre Adelaide mette a disposizione il proprio denaro per evitare che Riccardo precipiti definitivamente.

Le verifiche di Marco Borghi sui conti dei Guarnieri alimentano però i sospetti di Carla. Marta, infine, riceve una notizia inattesa e confida ad Adelaide che cosa si nasconde dietro i suoi recenti malori.