Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni 19 ottobre: Ciro scopre la lettera di Agata e va su tutte le furie

La settimana de Il Paradiso delle Signore 11 riparte con una puntata particolarmente movimentata. Nell'episodio in onda lunedì 19 ottobre alle 16.00 su Rai 1, Ciro scopre che Mimmo gli ha nascosto la lettera di Agata e reagisce con grande rabbia.

Intanto Riccardo continua a tenere tutti a distanza, mentre Marta e Adelaide cercano ancora di capire cosa gli stia succedendo davvero. E tra nuovi equilibri professionali e tensioni familiari, anche al Paradiso e alla GMM non mancano i motivi di preoccupazione: tutti i dettagli nelle anticipazioni.

Il Paradiso delle Signore, dove eravamo rimasti

Il Paradiso delle Signore

Nella puntata precedente de Il paradiso delle signore la rivalità tra Carla e Adelaide acquista un nuovo elemento potenzialmente esplosivo. A metterlo nelle mani della Corsi è Diana, sorpresa dalla madre al Caffè Amato quando dovrebbe trovarsi all'università. Per evitare una nuova discussione, la ragazza decide di spostare l'attenzione su qualcosa di molto più interessante: un segreto riguardante Riccardo che può diventare prezioso nella battaglia contro la contessa.

Proprio Riccardo resta uno dei grandi nodi irrisolti. Il test antidroga voluto da Adelaide e Marta dà esito negativo, ma le due donne non riescono comunque a tranquillizzarsi. Il giovane continua infatti a comportarsi in modo sfuggente e appare deciso a non raccontare cosa gli stia realmente accadendo. Il risultato delle analisi sembra quindi chiudere una pista, ma non basta a spegnere i sospetti di chi gli sta accanto.

Intanto Irene e Johnny fanno i conti con un problema decisamente più pratico. Con Delia pronta a lasciare definitivamente l'appartamento dopo il matrimonio, i due rischiano di ritrovarsi con una quota d'affitto in più da sostenere e devono capire rapidamente come riorganizzarsi. Una questione apparentemente secondaria che, però, mette entrambi davanti a una scelta concreta.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 19 ottobre

Roberto

Il ritorno di Delia dalla luna di miele riporta entusiasmo al Paradiso, ma sul lavoro la ragazza incontra subito qualche difficoltà: il nuovo corner fatica a partire come sperato e serve trovare il modo giusto per attirare l'attenzione delle clienti. Dopo la felicità dei giorni appena trascorsi, per lei arriva quindi il momento di rimettersi alla prova nella vita di tutti i giorni.

Alla GMM, invece, la decisione di Odile di appoggiare la linea di Iacopo sul prêt-à-porter preoccupa Roberto. Secondo lui questa svolta rischia di alterare quella competizione che, fino a questo momento, ha spinto i due grandi magazzini a migliorarsi senza perdere la propria identità. La scelta di Odile, insomma, non passa inosservata e potrebbe cambiare gli equilibri tra GMM e Paradiso.

Sul fronte sentimentale, qualcosa finalmente si distende tra Rebecca e Mimmo. Una tensione rimasta in sospeso sembra sciogliersi, ma per il ragazzo la serenità dura poco. A casa Puglisi, infatti, Ciro trova la lettera di Agata che Mimmo aveva deciso di nascondere. La scoperta lo manda su tutte le furie e apre inevitabilmente un nuovo confronto familiare. Per Mimmo diventa sempre più difficile gestire le conseguenze di una scelta fatta per proteggersi da una situazione che continua a coinvolgerlo emotivamente.

Sempre più delicata è anche la situazione di Riccardo. Adelaide e Marta insistono perché provi a riavvicinarsi a Nicoletta, ma lui resta sulla difensiva. A tendergli una mano è Umberto, che tenta di offrirgli sostegno senza sapere cosa sta realmente succedendo: Riccardo è ricaduto nella dipendenza dagli psicofarmaci e continua a tenere nascosta la verità alle persone che gli sono più vicine. Proprio questo silenzio rende la sua situazione ancora più fragile e rischia di allontanarlo ulteriormente dalla famiglia.