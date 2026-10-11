Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni 12 ottobre: Umberto vuole svelare la verità su Odile

I segreti, al Paradiso, prima o poi chiedono sempre il conto ed è quanto vedremo accadere nel nuovo episodio. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore 11 in onda lunedì 12 ottobre su Rai 1, è Umberto Guarnieri a trovarsi davanti a una decisione importante.

Dopo aver tenuto a lungo nascosta la verità sulla paternità di Odile, vorrebbe finalmente renderla pubblica. Il suo proposito, però, non trova il sostegno sperato all'interno della famiglia. Intanto la crisi della GMM apre nuovi scenari e Carla continua a muoversi contro Adelaide, mentre Lia decide di coinvolgere Matteo nella ricerca di suo padre. Tutti i dettagli nelle anticipazioni del nuovo episodio della soap.

Il Paradiso delle Signore, dove eravamo rimasti

Adelaide

Nella puntata di venerdì 9 ottobre de Il paradiso delle signore, Adelaide incassa il colpo sferrato da Carla e capisce di dover cambiare strategia. La Contessa non sembra intenzionata a lasciarsi mettere all'angolo e può contare ancora una volta sull'appoggio di Umberto, pronto a sostenerla in una partita che si fa sempre più tesa. La rivalità con Carla, del resto, ha ormai superato il livello delle semplici schermaglie e promette nuove conseguenze.

Al grande magazzino, nel frattempo, un fraintendimento di Elisa rischia di costare caro a Valter e di mettere perfino in pericolo il suo posto di lavoro. Una situazione delicata che aggiunge ulteriore tensione a un momento già complicato per diversi protagonisti. Dopo l'infortunio di Ciro, causato dall'incidente in macchina, Marcello pensa invece a un modo concreto per rendersi utile e prende in considerazione l'idea di dare una mano in Caffetteria.

A complicare ulteriormente le cose c'è Riccardo, che continua a gestire con fatica una situazione personale sempre più difficile da tenere sotto controllo. In un momento di debolezza si lascia sfuggire con Diana un dettaglio importante e capisce subito di essersi esposto più di quanto avrebbe voluto.

Poco dopo decide di aprirsi con Marta sulla propria situazione matrimoniale, ma anche questa confessione resta incompleta: Riccardo racconta una parte della verità e continua a custodire qualcosa che non si sente ancora pronto a rivelare.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 11 del 12 ottobre

Il Paradiso delle Signore, Umberto Guarnieri

Per Umberto arriva il momento di affrontare una questione che non può più essere ignorata. Guarnieri vorrebbe infatti rendere pubblica la verità sulla paternità di Odile, ma quando espone le sue intenzioni non riceve il consenso della famiglia. Il desiderio di uscire allo scoperto si scontra così con nuovi dubbi e resistenze da parte della sua stessa famiglia.

Anche alla GMM la situazione si fa sempre più complessa. Nel tentativo di salvare l'azienda, Iacopo propone una svolta verso un prêt-à-porter più popolare, una scelta che potrebbe però mettere la società in diretta concorrenza con il Paradiso.

Riccardo, intanto, preoccupato per quanto ha involontariamente confidato a Diana, le chiede di non raccontare nulla a nessuno. Lia, invece, decide di non fermarsi nella ricerca delle proprie origini e chiede l'aiuto di Matteo per rintracciare suo padre.

A casa Puglisi, infine, Mimmo nasconde una lettera di Agata mentre Concetta ammette con Ciro di aver perso i prototipi di Botteri. Intanto lo scontro tra Carla e Adelaide si fa ancora più acceso: Carla non intende arretrare e si prepara a dichiarare guerra alla Contessa.