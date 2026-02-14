Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni dal 16 al 10 febbraio 2026: l'incidente di Johnny, Umberto rischia

Dal 16 al 20 febbraio Il Paradiso delle Signore 10 torna su Rai 1 con una settimana ricca di sviluppi e non pochi colpi di scena. Al centro delle nuove puntate ci sono le scelte di Odile, sempre più vicina a Ettore, i sospetti di Umberto su chi potrebbe tradirlo e le tensioni tra Marcello e Rosa, divisi tra lavoro e sentimenti.

Intanto, tra partenze imminenti e mosse studiate con attenzione, a Villa Guarnieri si prepara un colpo che non passerà inosservato. Scopriamo tutti i dettagli nelle anticipazioni della settimana.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10: cosa succede dal 16 al 20 febbraio

Il Paradiso delle Signore

Nella nuova settimana a Il paradiso delle signore i nodi vengono al pettine. Le scelte impulsive hanno conseguenze concrete e a Villa Guarnieri basta una distrazione per compromettere tutto. I sospetti di Umberto non sono più semplici intuizioni, mentre Odile si lascia guidare dall'amore senza valutare i rischi. Sullo sfondo, le tensioni professionali si intrecciano con quelle personali e rendono ogni confronto più diretto.

Lunedì 16 febbraio: Odile nelle grinfie di Ettore

Odile è convinta di conoscere bene l'uomo che frequenta e lo difende davanti a tutti, anche quando qualcuno prova a metterla in guardia. Dietro i modi gentili di Ettore, infatti, si intravede un obiettivo preciso che ha poco a che fare con i sentimenti. Umberto nota alcune incongruenze e decide di approfondire, senza esporsi troppo. In redazione, Marcello e Rosa tornano a discutere: le divergenze sul lavoro riportano a galla vecchie incomprensioni.

Martedì 17 febbraio: Umberto indaga su Ettore

Rosa propone un'idea che trova consensi, ma Marcello non è d'accordo e il clima si fa subito teso. Tancredi osserva con attenzione e sfrutta la situazione a suo favore. Umberto, sempre più sospettoso, affida a Matteo incarico delicato: vuole capire chi ha davvero di fronte. Nel frattempo Irene vive un momento sereno, lontano dai problemi che agitano gli altri.

Mercoledì 18 febbraio: Johnny ha un incidente

Spinta dalla fiducia che prova, Odile spalanca le porte di Villa Guarnieri a Ettore senza immaginare le conseguenze del suo gesto. L'assenza di Umberto crea infatti lo spazio perfetto per l'uomo, che aspettava solo l'occasione giusta. Intanto un incidente coinvolge Johnny e Irene si dimostra subito presente e premurosa, mettendo da parte ogni risentimento. In mezzo agli intrighi, qualcuno sceglie ancora di seguire il cuore.

Giovedì 19 febbraio: tra Marcello e Rosa è ancora crisi

Una serata al Circolo dovrebbe servire a distrarre Marcello, ma l'incontro con Rosa e Tancredi cambia l'atmosfera. Vederli lavorare insieme lo colpisce più del previsto. I due provano a chiarirsi, ma il confronto è diretto e mette in luce quanto il loro legame sia ancora irrisolto.

Venerdì 20 febbraio: Concetta è preoccupata per la caffetteria

Agata e Mimmo sono pronti a lasciare Milano, convinti che tutto sia sistemato, ma emergono problemi nascosti che complicano la partenza. A Villa Guarnieri, durante un servizio fotografico, qualcuno riesce ad aprire la cassaforte di Umberto e a fotografare una lettera del passato. Un gesto rapido, ma destinato ad avere conseguenze pesanti nei prossimi giorni.