Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni settimana dal 12 al 16 gennaio: Fulvio scopre la verità su Mario

Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 10, in onda dal 12 al 16 gennaio 2026, accompagnano i personaggi in una fase delicata. Diversi sono i confronti che ci saranno nei prossimi giorni, non tutti pacifici e non tutti risolutivi. Ma ormai necessari.
Al centro della settimana ci sono soprattutto Fulvio e Roberto - alle prese con il segreto di Mario - ma anche Odile, Adelaide e chi, nel quotidiano del grande magazzino, prova a tenere insieme (spesso con qualche difficoltà) lavoro e sentimenti. Vediamo tutti i dettagli nelle anticipazioni dei nuovi episodi.
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10: cosa succede dal 12 al 16 gennaio 2026
A Il paradiso delle signore - in onda dal lunedì al venerdì alle 16:10 su Rai 1 - il clima è tutt'altro che sereno. L'assenza di Adelaide continua a farsi sentire e, tra decisioni prese con fatica e tentativi di andare avanti, la settimana segna un passaggio importante per molti protagonisti.
Lunedì 12 gennaio: Fulvio va a Roma per affrontare Mario
La scelta di Adelaide di chiudersi in un convento pesa ancora su Villa Guarnieri e Umberto prova a gestire una situazione sempre più complessa. Al Paradiso intanto si lavora a un nuovo progetto che divide in un mix di entusiasmi e timori, mentre Fulvio prende una decisione improvvisa legata alla fuga di Mario, lasciando intendere che presto servirà un chiarimento.
Martedì 13 gennaio: Odile vuole farsi da parte
Odile accusa sempre di più l'assenza della madre e questo si riflette anche sul lavoro. Le Veneri cercano di creare un momento di leggerezza, ma non per tutti è facile lasciarsi andare. Intanto Tancredi avanza una proposta importante per la redazione, mentre Rosa e Marcello si ritagliano finalmente uno spazio solo per loro.
Mercoledì 14 gennaio: un nuovo lavoro per Enrico?
Un confronto diretto con Matteo spinge Odile a rivedere una decisione presa d'impulso. Per Enrico, invece, si apre una possibilità professionale che potrebbe cambiare il suo percorso. Sul piano personale, Johnny fa da cavaliere a Barbara per un evento speciale.
Giovedì 15 gennaio: Fulvio scopre tutto di Mario
Il nodo centrale della settimana viene finalmente al pettine: Fulvio ottiene da Roberto le risposte che cercava. La confessione lo mette di fronte a una scelta dolorosa e l'idea di lasciare il Paradiso diventa concreta. Odile ringrazia in privato Matteo per averla fatta rinsavile. Nel frattempo, sul lavoro, c'è chi trova una nuova sicurezza grazie a una prova superata con successo.
Venerdì 16 gennaio:
Rosa e Marcello rimettono in piedi i preparativi del matrimonio ma una nuova lettera di Adelaide dà il colpo di grazia e Barbieri si sfoga con Umberto. Fulvio fatica a essere sincero con Caterina mentre al grande magazzino le dinamiche tra alcuni personaggi diventano sempre più evidenti (Irene sembra essere gelosa di Johnny e Barbara). Infine, una scelta finale presa da Rosa promette di avere conseguenze importanti anche nei giorni successivi.