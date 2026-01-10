Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni settimana dal 12 al 16 gennaio: Fulvio scopre la verità su Mario

Settimana decisiva per la soap di Rai 1: dopo che il gioco di Adelaide è stato finalmente scoperto da Marcello, la contessa prenderà una decisione drastica. E non sarà l'unica. Ecco cosa succederà al Paradiso delle Signore dal 12 al 16 gennaio 2026.

Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 10, in onda dal 12 al 16 gennaio 2026, accompagnano i personaggi in una fase delicata. Diversi sono i confronti che ci saranno nei prossimi giorni, non tutti pacifici e non tutti risolutivi. Ma ormai necessari.

Al centro della settimana ci sono soprattutto Fulvio e Roberto - alle prese con il segreto di Mario - ma anche Odile, Adelaide e chi, nel quotidiano del grande magazzino, prova a tenere insieme (spesso con qualche difficoltà) lavoro e sentimenti. Vediamo tutti i dettagli nelle anticipazioni dei nuovi episodi.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10: cosa succede dal 12 al 16 gennaio 2026

Il Paradiso delle signore, Adelaide

A Il paradiso delle signore - in onda dal lunedì al venerdì alle 16:10 su Rai 1 - il clima è tutt'altro che sereno. L'assenza di Adelaide continua a farsi sentire e, tra decisioni prese con fatica e tentativi di andare avanti, la settimana segna un passaggio importante per molti protagonisti.

Lunedì 12 gennaio: Fulvio va a Roma per affrontare Mario

La scelta di Adelaide di chiudersi in un convento pesa ancora su Villa Guarnieri e Umberto prova a gestire una situazione sempre più complessa. Al Paradiso intanto si lavora a un nuovo progetto che divide in un mix di entusiasmi e timori, mentre Fulvio prende una decisione improvvisa legata alla fuga di Mario, lasciando intendere che presto servirà un chiarimento.

Martedì 13 gennaio: Odile vuole farsi da parte

Odile accusa sempre di più l'assenza della madre e questo si riflette anche sul lavoro. Le Veneri cercano di creare un momento di leggerezza, ma non per tutti è facile lasciarsi andare. Intanto Tancredi avanza una proposta importante per la redazione, mentre Rosa e Marcello si ritagliano finalmente uno spazio solo per loro.

Mercoledì 14 gennaio: un nuovo lavoro per Enrico?

Un confronto diretto con Matteo spinge Odile a rivedere una decisione presa d'impulso. Per Enrico, invece, si apre una possibilità professionale che potrebbe cambiare il suo percorso. Sul piano personale, Johnny fa da cavaliere a Barbara per un evento speciale.

Giovedì 15 gennaio: Fulvio scopre tutto di Mario

Il nodo centrale della settimana viene finalmente al pettine: Fulvio ottiene da Roberto le risposte che cercava. La confessione lo mette di fronte a una scelta dolorosa e l'idea di lasciare il Paradiso diventa concreta. Odile ringrazia in privato Matteo per averla fatta rinsavile. Nel frattempo, sul lavoro, c'è chi trova una nuova sicurezza grazie a una prova superata con successo.

Venerdì 16 gennaio:

Rosa e Marcello rimettono in piedi i preparativi del matrimonio ma una nuova lettera di Adelaide dà il colpo di grazia e Barbieri si sfoga con Umberto. Fulvio fatica a essere sincero con Caterina mentre al grande magazzino le dinamiche tra alcuni personaggi diventano sempre più evidenti (Irene sembra essere gelosa di Johnny e Barbara). Infine, una scelta finale presa da Rosa promette di avere conseguenze importanti anche nei giorni successivi.