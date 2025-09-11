Il Paradiso delle signore 10, anticipazioni del 12 settembre: Marcello vuole sposare Adelaide!

Il Paradiso delle signore 10 veleggia sicuro verso la conclusione della sua prima settimana dopo il ritorno in grande stile su Rai 1. E di colpi di scena ne regalerà ancora tanti anche nei prossimi mesi, a giudicare dalle anticipazioni della puntata che andrà in onda domani, venerdì 12 settembre, come sempre alle 16:00.

Cosa è successo nella puntata precedente?

Il paradiso delle signore: una scena della stagione 9

Quando Adelaide spende pubblicamente parole bellissime per Marcello, Umberto entra in crisi. Marina Valli accetta di sfilare per il Paradiso e questo per Odile significa che la sua proposta è stata rifiutata: la ragazza corre da Matteo alla ricerca di spiegazioni.

Fulvio si confida con Enrico, mentre Rosa torna improvvisamente a Milano con un regalo speciale per Roberto. I genitori di Elvira non sentono ragioni: pretendono che il cugino Tarcisio sia il padrino del piccolo Andrea. Quando anche Salvatore tira i remi in barca, a Concetta viene un'idea.

Il Paradiso delle signore: Marcello vuole eliminare Umberto dalla vita di Adelaide

Pietro Masotti interpreta Marcello Barbieri

Marcello è profondamente innamorato di Adelaide, e se così non fosse non penserebbe mai di poter fare con lei un grande passo. Ma è anche parecchio infastidito dal comportamento di Umberto, che si è dichiarato alla contessa, e che sembra intenzionato a sfruttare ogni piccola frizione tra loro per riconquistare il cuore della Sant'Erasmo. Per questo confida a Matteo di aver preso una decisione in merito: è finalmente pronto per chiedere ad Adelaide di diventare sua moglie!

Il giorno del battesimo del piccolo Andrea è finalmente arrivato, ma i guai per Elvira e Salvo non sono finiti: Concetta, che doveva essere la madrina del bambino, è costretta al letto da una brutta influenza? Come potrà Elvira trovare un'altra madrina all'ultimo momento?

Al Paradiso va finalmente in scena la sfilata di Botteri, che si rivelerà un clamoroso successo. La ciliegina sulla torta è naturalmente la partecipazione di Marina Valli, che proprio in quell'occasione farà un gesto tanto clamoroso da lasciare Odile senza parole. Di cosa si tratterà? C'entra qualcosa Matteo?

Roberto intanto vorrebbe tanto dare alle stampa il romanzo di Rosa, che intanto, incontrata casualmente Odile, deciderà di parlare anche con lei del suo libro. Botteri invece convince Fulvio a non tenere più nascosta la verità a Caterina.

Quando e dove guardare Il Paradiso delle signore 10

La soap di Rai 1 andrà in onda fino alla primavera del 2026, per un totale di 160 nuove puntate. Il Paradiso tornerà a occupare il suo spazio consueto in palinsesto, dal lunedì al venerdì dalle 16:00, tra la fine de La volta buona e l'inzio de La vita in diretta. Il sabato le puntate della settimana si potranno recuperare in replica su Rai Premium.

Naturalmente sarà sempre possibile vedere episodi vecchi e nuovi anche in streaming, gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay, nella sezione dedicata al Paradiso.