Il Padrino - Parte Terza: Francis Ford Coppola annuncia l'uscita della versione restaurata

Nel giorno di Natale di quest'anno saranno trascorsi trent'anni dall'uscita de Il padrino - Parte terza. Un anniversario importante che Francis Ford Coppola ha voluto festeggiare annunciando l'uscita della versione restaurata del terzo film dell'acclamata trilogia.

Eli Wallach ne Il padrino III

Quella de Il padrino rappresenta senza dubbio una saga cult che ha saputo conquistare intere generazioni, ricevendo in totale ventotto nomination all'Oscar e vincendo per due volte la statuetta come miglior film, nel 1973 e nel 1975. Il terzo capitolo non è riuscito ad ottenere la medesima statuetta ma è stato comunque apprezzato da pubblico e critica. Probabilmente anche per questo motivo Francis Ford Coppola ha realizzato l'edizione modificata e restaurata, affinché sempre più persone possano riscoprire (o godersela per la prima volta) la bellezza dell'opera con Al Pacino.

Questa nuova versione de Il padrino - Parte terza, intitolata Il Padrino di Mario Puzo, Coda: La morte di Michael Corleone, vuole mettere in luce la visione originale di Coppola e dello sceneggiatore Mario Puzo per il terzo film, che è stata meticolosamente restaurata per una migliore presentazione sul grande schermo. Il Padrino, Coda: La morte di Michael Corleone uscirà nelle sale a dicembre, per poi essere disponibile sia sulle piattaforme di home entertainment digitale che su disco rigido.

Per chi non lo ricordasse, Mario Puzo è l'autore del romanzo che ha ispirato la trilogia. L'adattamento di Coppola racconta l'ascesa e la caduta della famiglia Corleone e, nel terzo capitolo, segue il boss (ora sessantenne) Michael Corleone mentre tenta di difendere la sua famiglia e trovare un suo degno successore. Dopo aver ripristinato Tucker, un uomo e il suo sogno e aver rielaborato e restaurato sia Apocalypse Now che The Cotton Club, Coppola ha accettato di affrontare anche questa nuova sfida.

"'Il Padrino di Mario Puzo, Coda: La morte di Michael Corleone' è un riconoscimento del titolo preferito mio e di Mario e delle nostre intenzioni originali per quello che è diventato 'Il Padrino: Parte Terza'", ha detto Coppola. "Per questa versione del finale, ho creato un nuovo inizio ed una fine e ho riorganizzato alcune scene, inquadrature e spunti musicali. Con queste modifiche, con il filmato ed il suono ripristinati, per me abbiamo una conclusione più appropriata e sono grato a Jim Gianopulos e Paramount per avermi permesso di rivisitarlo".

Coppola e la sua società di produzione American Zoetrope hanno lavorato a partire da una scansione 4K del negativo originale per eseguire un accurato restauro fotogramma per fotogramma. "Il sig. Coppola ha supervisionato ogni aspetto del restauro mentre lavorava al nuovo montaggio, assicurando che il film non solo avesse un aspetto ed un suono incontaminato, ma soddisfacesse anche i suoi standard personali e la sua visione registica", ha affermato Andrea Kalas, vicepresidente senior di Paramount Archives.