Il padrino, finalmente la trilogia in 4K UHD: ecco la data di uscita

La trilogia de Il Padrino sta finalmente per sbarcare nel magico mondo del 4K Ultra HD grazie a Paramount Pictures (con distribuzione per l'Italia affidata a Koch Media) e c'è anche una data di uscita, il 22 marzo 2022. Non c'è miglior modo per festeggiare il cinquantesimo anniversario de Il Padrino, che vedere in un unico fantastico cofanetto la saga dei Corleone rimasterizzata e restaurata, con tanto di video in Dolby Vision, sotto la direzione dello stesso Coppola.

Per l'occasione la versione restaurata e rimasterizzata del primo film del 1972 uscirà persino in alcune sale a partire dal 25 febbraio, ma il vero appuntamento con l'intera trilogia in homevideo è per il 22 marzo, data in cui sarà disponibile per l'acquisto anche in formato digitale (anche in questo caso con video in Dolby Vision). Questo nuovo cofanetto a cinque dischi conterrà le versioni cinematografiche dei primi due film e la director's cut del terzo film chiamata Mario Puzo's The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone. Tutti e tre i film saranno presentati con video in HDR10 e Dolby Vision.

Il Padrino: Marlon Brando in una sequenza del film

Oltre a questo cofanetto, uscirà anche un più costoso cofanetto da collezione in edizione limitata a nove dischi contenente un libro con copertina rigida e fotografie e stampe su carta "vintage". Inoltre, oltre ai tantissimi extra già apprezzati nelle precedenti edizioni, ci saranno anche cinque nuovi contenuti speciali realizzati per l'occasione: