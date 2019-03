Il nome della rosa: la terza puntata stasera su Rai1

Marica Lancellotti

Il nome della rosa torna stasera su Rai1 alle 21:25 con la terza puntata, la penultima per la serie evento che di settimana in settimana continua a registrare ottimi ascolti. Nonostante il calo della seconda puntata, passata a quasi 5 milioni di spettatori e il 20% di share dagli oltre 6 milioni di utenti i 27 punti di share della prima.

Dopo l'arrivo di Bernardo Gui (Rupert Everett) in abbazia può cominciare la disputa: la Chiesa deve rinunciare alle sue ricchezze? La trama della terza puntata, però, non ci immette direttamente tra le possenti mura che celano oscuri segreti, ma nel bosco, nel momento in cui la ragazza occitana (Antonia Fotaras) ritrova Anna (Greta Scarano) priva di sensi e decide di curarla. In abbazia si sta consumando una tesissima cena: Bernardo è sicuro di aver già visto Remigio (Fabrizio Bentivoglio) e continua a indagare sul suo conto. Remigio decide di confessare a Guglielmo da Baskerville (John Turturro) il suo passato da dolciniano ma giura di non avere niente a che fare con i delitti. Il giorno successivo la disputa può cominciare con i francescani, coscienti dell'intenzione del Papa di bollare il loro ordine come eretico, sul piede di guerra. Un altro pericolo incombe sull'abbazia: Anna, travestita da ragazzo, riesce ad accedervi. Il suo obiettivo è Remigio, perchè vuole riavere indietro le lettere che suo padre Dolcino ha scritto prima di essere ucciso. Purtroppo il bibliotecario Malachia (Richard Sammel) le ha consegnate all'Inquisitore. L'erborista Severino (Piotr Adamczyk) ha trovato uno strano libro nel laboratorio e decide di comunicarlo a Guglielmo, ma poco dopo viene ritrovato morto. Remigio cerca di recuperare le lettere ma viene sorpreso sul luogo del delitto, arrestato e torturato dall'Inquisitore che lo accusa di omicidio. Guglielmo si mette alla ricerca del libro ma il manoscritto è già scomparso. E Adso? Lui e la ragazza occitana hanno fatto l'amore nel bosco ma non c'è serenità per lui neppure in un momento così importante della sua vita: Salvatore (Stefano Fresi) cattura la ragazza e la rinchiude nel mulino. Adso cercherà di salvarla ma senza successo: l guardie di Bernardo entrano nel mulino per accusarla di stregoneria.

Dove vederla: Il nome della rosa va in onda stasera, lunedì 18 marzo, su Rai1 dalle 21:25. La puntata è visibile anche in streaming sul sito RaiPlay. Sulla piattaforma sarà possibile anche rivedere la puntata in replica, come le altre due precedenti, nella sezione dedicata. Per Il nome della rosa sono state create le pagine Facebook e Twitter ufficiali su cui è possibile commentare l'episodio.

La serie tv evento (trovate qui la nostra recensione de Il nome della rosa), co-prodotta dalla RAI e diretta da Giacomo Battiato, per la prima volta nella storia del servizio RaiPlay, ha a disposizione dei suoi utenti la possibilità di guardare tutte le puntate in italiano, in inglese o con l'audio-descrizione anche in formato 4k.