Il nome della rosa: la seconda puntata vince la prima serata, ma gli ascolti calano

Nuovo successo per la seconda puntata de Il nome della rosa che vince la prima serata per la seconda settimana, anche se gli *ascolti sono in calo**.

L'ufficio stampa Rai ha diffuso i dati degli ascolti, la produzione Rai con John Turturro si conferma un successo di pubblico segnando il 20% di share, con un'audience di 4 milioni 700 mila spettatori. Cifre importanti, ma in calo rispetto alla premiere che ha segnato il 27% di share e una media di 6,5 milioni di telespettatori.

La trama de Il nome della rosa è cosa nota per milioni di lettori del romanzo di Umberto Eco da cui la serie è tratta: nell'autunno del 1327 il francescano Guglielmo di Baskerville giunge in un maestoso monastero italiano con Adso, giovane novizio benedettino, per un incontro tra domenicani, francescani e delegati papali. Nell'inquietante abbazia l'assassinio del monaco Adelmo dà il via a una serie di strani delitti. Guglielmo, su mandato dell'Abate Abbone, è chiamato a indagare sul movente dell'assassino oltre che sulla sua identità, e prima che abbia inizio la disputa teologica capeggiata dal domenicano Bernardo Gui. Durante la sua indagine il frate riuscirà a portare a galla alcuni terribili segreti: nell'abbazia ci sono due infiltrati, Remigio e Salvatore, membri della setta dell'eretico Fra' Dolcino, reduci da un eccidio. Lo stesso Fra' Dolcino vive nell'abbazia insieme alla compagna Margherita e alla figlia Anna. Guglielmo ha un'intuizione: la chiave di quei misteri potrebbe celarsi nella biblioteca. Quando, però, sembra sul punto di risolvere l'indagine, l'arrivo di Bernardo Gui sconvolge i suoi piani. Il domenicano comincia ad arrestare e torturare chiunque creda implicato nelle misteriose morti, convinto di un coinvolgimento dei francescani. Guglielmo da Baskerville a questo punto non dovrà solo fronteggiare le pesanti accuse di Bernardo Gui al proprio ordine, ma dovrà, quasi di nascosto, procedere con le indagini fino alla scoperta della verità. Qui potete leggere il nostro commento a Il nome della rosa.

