Il nome della rosa: l'ultima puntata stasera su Rai1!

Marica Lancellotti

Il nome della rosa torna stasera su Rai1 alle 21:25 con la sua ultima puntata. La serie evento co-prodotta da RaiFction ci ha fatto compagnia per 4 settimane, senza mai deludere sul piano degli ascolti, nonostante le numerose critiche ricevute per le inesattezze rispetto al romanzo di Umberto Eco e nel confronto con il film del 1986 di Jean-Jacques Annaud.

La trama della quarta e ultima puntata fa incrociare ancora le nostre strade con quelle di Remigio (Fabrizio Bentivoglio) e e dell'inquisitore Bernardo Gui (Rupert Everett), che non ha solo mandato all'aria la Disputa ma sta cercando, nello stesso tempo, di far accusare di eresia tutti i francescani. Bernardo sottopone Remigio a un durissimo processo, accusandolo non solo de delitti compiuti come seguace di Dolcino ma anche di tutti quelli che hanno sconvolto l'abbazia. Salvatore (Stefano Fresi) viene convinto da Gui a testimoniare contro l'amico: Remigio, come atto di rivolta, stremato dalle violenze corporali, decide di addossarsi tutte le colpe e viene condannato al rogo. Adso non può tollerare un così triste destino anche per la sua giovane amata e chiede a Guglielmo (John Turturro) di aiutarla. Anna (Greta Scarano) tenta di liberare i due prigionieri, ma si ferma davanti alla confessione del carceriere: è stato lui a uccidere entrambi i suoi genitori. Malachia (Richard Sammel) intanto è riuscito a riportare il libro al sicuro ma durante la messa si accascia a terra improvvisamente: è morto. Guglielmo nel frattempo sembra aver convinto il perfido Gui a rilasciare la ragazza, ma è solo una trappola. E altre attendono ancora il francescano, deciso a mettersi in viaggio verso Avignone per parlare con il Papa e ad andare fino in fondo alla sua indagine.

"È tutto il viaggio che ti insegno a riconoscere le tracce con cui il mondo ci parla come un grande libro." #IlNomeDellaRosa, l'ultima puntata stasera alle 21.25 su #Rai1, #Rai4k e @RaiPlay, anche in inglese o con l'audio-descrizione.@Raiofficialnews pic.twitter.com/CiSyq1CxOJ — Rai1 (@RaiUno) 25 marzo 2019

Dove vederla: Il nome della rosa va in onda stasera, lunedì 25 marzo, su Rai1 dalle 21:25. La puntata è visibile anche in streaming sul sito RaiPlay. Sulla piattaforma sarà possibile anche rivedere la puntata in replica, come le altre tre precedenti, nella sezione dedicata. Per Il nome della rosa sono state create le pagine Facebook e Twitter ufficiali su cui è possibile commentare l'episodio. La serie tv evento (trovate qui la nostra recensione de Il nome della rosa), co-prodotta dalla RAI e diretta da Giacomo Battiato, per la prima volta nella storia del servizio RaiPlay, ha a disposizione dei suoi utenti la possibilità di guardare tutte le puntate in italiano, in inglese o con l'audio-descrizione anche in formato 4k.