Il Mostro: Netflix svela l’uscita della serie di Stefano Sollima nel nuovo inquietante teaser

Autunno caldo per Netflix con l'arrivo de Il Mostro, attesa serie in quattro episodi diretta da Stefano Sollima che ricostruirà il caso del Mostro di Firenze. Lo streamer ha svelato la data di uscita esatta con un nuovo teaser, diffondendo inoltre la prima foto della serie su cui per adesso vige il riserbo: la serie arriverà solo su Netflix dal 22 ottobre, in concomitanza con il 10° anniversario dell'arrivo del servizio streaming in Italia.

Creata da Leonardo Fasoli e Stefano Sollima, la serie ricostruirà i delitti del Mostro di Firenze e gli sforzi della polizia per identificare l'autore degli omicidi a sfondo sessuale avvenuti fuori Firenze tra la fine degli anni '60 e la metà degli anni '80.

Che cosa aspettarsi da Il Mostro

"Otto duplici omicidi. Diciassette anni di terrore. Sempre la stessa arma. Una beretta calibro 22. Una delle più lunghe e complesse indagini italiane sul primo e più brutale serial killer della storia del Paese: il Mostro di Firenze. Questa storia è stata ricostruita sulla base dei procedimenti e delle indagini ancora in corso. In una storia dove i mostri possibili, nel corso del tempo e delle indagini, sono stati molti, il nostro racconto esplora proprio loro, i possibili mostri, dal loro punto di vista. Perché il mostro, alla fine, potrebbe essere chiunque."

Così Netflix ha presentato la sinossi della serie che ha visto il regista Stefano Sollima impegnato più di un anno a fare ricerche sul caso ancora irrisolto de Il Mostro, il soprannome dato al presunto serial killer che ha commesso otto doppi omicidi, assaltando coppie parcheggiate in auto in luoghi appartati intorno a Firenze.

La serie tv, una produzione The Apartment - società del gruppo Fremantle - e AlterEgo, prodotta da Lorenzo Mieli, Stefano Sollima e Gina Gardini, vede tra i suoi interpreti Marco Bullitta, Valentino Mannias, Francesca Olia, Liliana Bottone, Giacomo Fadda, Antonio Tintis e Giordano Mannu.

"Quello del mostro di Firenze non è solo un caso giudiziario irrisolto, ma un mistero che segna il nostro rapporto con il dolore, la paura e il silenzio", ha dichiarato Sollima a Variety. "Le coppie assassinate, gli orrori perpetrati su giovani donne, mai compresi fino in fondo, sono una ferita rimasta aperta per troppo tempo. La storia di un'ombra che non è mai scomparsa".