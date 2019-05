Il Mostro con Roberto Benigni: stasera su Rai 2

Il Mostro di Roberto Benigni vi dà appuntamento stasera su Rai 2 per una serata a tutto divertimento (ed equivoci) con il film in cui l'attore e regista interpreta un uomo che viene ingiustamente ritenuto di essere un serial killer e maniaco sessuale.

La trama de Il Mostro vede protagonista Loris, un disoccupato che vive di espedienti, piccole truffe e lavori saltuari e che abita in un appartamento di proprietà del signor Roccarotta, che è anche l'amministratore di condominio. Loris non va d'accordo con i vicini di casa, e per dispetto arriva addirittura a rubare uno dei nani da giardino esposti fuori al palazzo per nasconderlo in casa.

A causa di una serie di equivoci e della sua natura un po' eccentrica, Loris viene sospettato di essere il Mostro, ovvero un maniaco sessuale e serial killer da che da un po' di tempo terrorizza il quartiere. Nel tentativo di coglierlo in flagrante, la polizia incarica l'agente Jessica Rossetti di provocarlo in modo da poterlo arrestare al momento opportuno. Loris resiste ai tentativi di seduzione della poliziotta e lei inizia a convincersi che lui non sia non sia il maniaco che stanno cercando. Quando un'altra donna viene uccisa però, le indagini prendono una svolta inaspettata.

Nel cast del film, che probabilmente prendeva spunto (anche se in chiave decisamente ironica) dalle indagini sul Mostro di Firenze, oltre a Roberto Benigni figurano Nicoletta Braschi nei panni di Jessica Rossetti, Jean-Claude Brialy in quelli dell'amministratore Roccarotta quindi Ivano Marescotti e Franco Mescolini in un ruolo chiave. Tre anni dopo il successo de Il mostro Roberto Benigni conquistò il pubblico e l'Academy con quello che ad oggi resta il suo film più amato e celebrato, La vita è bella.