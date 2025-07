Il monologo della speziale: annunciato il primo adattamento videoludico prima della terza stagione

Chi pensava che la seconda stagione fosse l'ultimo assaggio del mondo imperiale di Il monologo della speziale, dovrà ricredersi. La celebre serie animata annuncia non solo un sequel, ma anche il suo primo adattamento videoludico: un gioco gestionale e investigativo, pensato per tutti i dispositivi, in cui i misteri di corte si intrecciano alla cura delle erbe e alle dinamiche del cuore.

Il monologo della speziale diventa un videogioco

Il ventaglio delle narrazioni di Il monologo della speziale si apre ora anche sul fronte videoludico con il lancio di Harem Strange Tales, primo gioco ufficiale ispirato all'anime, disponibile direttamente da browser. Niente download, nessun vincolo di piattaforma: basta un dispositivo connesso - smartphone, tablet o PC - per tuffarsi nei segreti dell'Impero.

Il giocatore seguirà le orme di Maomao, la giovane e geniale speziale, alle prese con enigmi da risolvere nei corridoi del palazzo e nell'affollato quartiere dell'intrattenimento. Ma il titolo non si limita alla sola narrazione investigativa: include anche una modalità cooperativa dove sarà possibile coltivare erbe medicinali insieme ad altri utenti.

Il gioco, sviluppato da CTW Inc. e lanciato sulla piattaforma G123, è entrato in fase di pre-registrazione il 29 luglio 2025. Harem Strange Tales propone un cast di ben 35 personaggi, tra cui ovviamente Maomao e Jinshi, ma anche figure amate come Gaoshun, Loulan e la concubina Gyokuyou.

Con un sistema di ricompense legato ai progressi dei giocatori, l'esperienza punta a combinare il fascino delle visual novel, l'immersività degli otome game e la profondità narrativa dell'anime. Una pagina ufficiale su X (ex Twitter) è già attiva per aggiornamenti e anteprime.

Per quanto riguarda la terza stagione, ancora in attesa

Mentre l'adattamento videoludico si prepara al lancio, anche l'anime si rimette in moto. Dopo il finale della seconda stagione, andata in onda a luglio 2025, è stato annunciato un sequel - seppure senza conferme sulla sua forma (terza stagione o progetto alternativo).

Quel che è certo è che la trama proseguirà con gli eventi del quinto volume della light novel di Natsu Hyuuga, aprendo un nuovo capitolo nel delicato equilibrio del palazzo imperiale. La conclusione della ribellione dello Shi Clan ha portato Jinshi a rivelare la sua identità: non più un eunuco, ma fratello dell'Imperatore, ora al centro delle dinamiche politiche più alte. Nel frattempo, Maomao è tornata al Verdigris House, ma i loro percorsi non si separano del tutto: "Nonostante i suoi impegni, Jinshi continua a farle visita".

Il nuovo arco narrativo vedrà mutamenti cruciali. Tuttavia, secondo quanto svelato nel teaser trailer, c'è una certezza destinata a restare immutata: "Jinshi e Maomao continueranno a risolvere casi unici che solo la nostra geniale speziale può decifrare". Un equilibrio fragile tra logica, lealtà e sentimento, dove la medicina non cura solo i corpi, ma anche i segreti.